"Corona Virüsünün Yarattığı Çöküş 5G Cihazlarla Kapatılamaz"

Samsung, dünya yaptığı basın açıklaması ile corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan çöküşün 5G cihazlara artan taleple kapatılamayacağını açıkladı.

Corona virüsü salgını binlerce insanı etkisi altına alırken, ülkelerin ekonomileri de de kötü yönde etkiliyor. Geçtiğimiz ay yatırımcılarına açıklamalar yapan Apple, yılın ilk çeyreğinde hedeflenen gelir rakamlarına ulaşamayacağını açıklamıştı. Ancak dünyadaki durum Apple’ın açıklama yaptığı dönemden çok daha farklı bir noktaya geldi.

Apple, açıklama yaptığında virüs salgını sadece Çin’de etkiliydi ve dünyanın geri kalanı virüs salgınından bugünkü kadar etkilenmiyordu. Çin gibi büyük bir pazarın salgından etkilenmesi telefon satışlarında düşüşe neden olurken, tedarik zincirinin de bozulmasına yol açıyordu.

Bugün artık virüs salgını dünyanın dört bir tarafında görülüyor. Ülkeler salgının önlenmesi için özel önlemler almak durumunda kalıyorlar. Hem üretim hem de tüketim tarafında zincirin bozulması, akıllı telefon üreticilerinin kara günler yaşamasına neden oluyor.

Corona virüsü salgını ile ilgili olarak Apple’ın Çin dışında bütün Apple Store’ları kapatması kararının ardından Samsung da dün virüs salgını ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Hong Kong’da düzenlenen basın toplantısında Samsung’un mobil bölüm başkanı Koh Dong-jin sektörel anlamda pek de iç açıcı olmayan bir konuşma yaptı.

Dong-jin, uzun zamandır daralma yaşayan akıllı telefon piyasasının corona virüsünden de etkileneceğini söyledi. Koh, 5G akıllı cihazlara artan talebin akıllı telefon piyasasındaki daralmayı gidermeyeceğini söyledi.

Samsung, şirket olarak corona virüsünden doğrudan da etkilendi. Teknoloji devinin Güney Kore’de bulunan tesislerinde çalışan işçilerden birinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerinde tesis kısa bir süre için kapatılmak zorunda kalmıştı.

Şimdi Samsung ve Apple gibi akıllı telefon üreticileri, corona virüsü nedeniyle yaşanacak düşüşe hazırlanıyorlar. ABD ve Avrupa’da virüs salgını bu ayın başında henüz bu kadar yaygınlaşmamışken araştırma yapan Strategy Analytics şirketi, 2020 yılında küresel olarak akıllı telefon satışlarının yüzde 10 oranında düşeceğini açıklamıştı. Virüs salgını bütün kıtalarda görülmeye başladıktan sonra telefon satışlarının daha da düşmesi beklenebilir.

Varolan tablo Samsung için henüz tehlike çanlarının çalmasına neden olmuyor. Samsung, akıllı telefon üretmenin yanında depolama birimi gibi farklı sektörlerde de üretim yapıyor. Samsung Electronics Genel Müdür Kim Ki-nam, çarşamba günü yapılan basın toplantısında otonom araçların, 5G telefonlar ve 5G ağlarının artması ile çip talebinin artmasını beklediklerini söyledi.