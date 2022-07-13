Son olarak Elden Ring'in yayıncılığını üstlenen Bandai Namco, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketin siber siber saldırıda hangi bilgilerinin ele geçirildiği henüz bilinmiyor.

Son olarak Elden Ring ile adını dünyaya duyuran, daha önce Little Nighmares ve Dark Souls: Remastered gibi yapımları yayınlayan Bandai Namco, bugün endişelendiren bir duyuru paylaştı. Japonya merkezli yayıncı şirket, siber saldırıya uğradığını ve sunucularından gizli bilgilerin çalındığını açıkladı.

Söz konusu saldırı, geçtiğimiz gün fidye grubu ALPHV tarafından yapılan paylaşımla iddia olarak gündeme taşınmıştı. Hacker grubu, şirketin bilgilerini ele geçirdiğini belirtirken bu bilgilerin neler olduğunu paylaşmıştı. Fakat bu bilgiler arasında geliştiricilerle yapılan gizli anlaşmaların, şirket çalışanları arasındaki konuşmaların ve oyunların kaynak kodlarının yer alabileceği düşünülüyordu. Ayrıca oyuncuların bilgilerinin de çalınmış olabileceğinden korkuyordu.

İncelemeler başlatıldı:

Bandai Namco, bugün paylaştığı duyurusunda kullanıcı bilgilerine değinmedi. Fakat Asya bölgelerindeki oyuncak işi tarafında müşteri bilgilerinin de ele geçirilmiş olabileceğini paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada fazla detaya yer verilmedi ve sızıntının varlığının, verdiği zararın ve sızıntıya hangi açığın neden olduğunun incelendiği paylaşıldı.

Ayrıca Bandai Namco, söz konusu saldırının, hacker grubunun iddiası gündem olmadan bir hafta önce, 3 Temmuz’da gerçekleştiğini açıkladı. Saldırının ne zaman tespit edildiğiyse paylaşılmadı. Şirket, daha fazla saldırıyı önlemek için önlem aldığını ve güvenliği iyileştirmek için çalışmalara başladığını belirtti.