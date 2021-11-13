“La Kasa Da Para Yok” Paylaşımı Bankacıyı İşinden Etti

Kamu bankasında 26 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan bir kişinin, WhatsApp durumunda paylaştığı “La Kasa Da Para Yok” görseli sebebiyle iş akdi feshedildi.

Ülkemizin ekonomisine ilişkin konular, istemeyerek de olsa artık mecburen vazgeçilmezimiz oldu. Türk Lirasının diğer para birimleri karşısında sürekli değer kaybetmesi, alım gücünün azalması gibi birçok neden sebebiyle yaşam standartları sürekli kötüleşiyor. Doların 10 TL’yi görmesi ile birlikte bu duruma yönelik daha kötü sonuçlar gerçekleşecek gibi görünüyor.

Doların son zamanlarda rekor üstüne rekor kırması ve dün 10 TL’yi görmesiyle birlikte hem ülke içinde hem diğer ülkelere karşı ekonomimiz ciddi oranda küçük düşmüşken, üst düzey bir kamu bankası yöneticisinin WhatsApp durumunda “La Kasa Da Para Yok” görseli paylaştığı için “Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle iş akdi feshedildi.

“Ramazan ayında sigara içtiğim için 6 ay açığa alındım”

26 senedir bir kamu bankasında üst düzey yönetici görevinde bulunan ve Netflix’in meşhur dizisi La Casa De Papel dizisinden esinlenerek hazırlanmış bir sosyal medya görseli olan “La Kasa Da Para Yok” görselini WhatsApp durumunda paylaşan Hakan Dağlı’nın iş akdi, paylaşımı dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle feshedildi.

Dağlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir caps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım ödenmek suretiyle iş akdim feshedildi. Görev yaptığım süre içerisinde gereksiz yere yetki unvan indirimleri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kademe aşağı indirilerek 5. sınıf bir şube müdürlüğüne atandım. Daha sonra 6 ay açığa alındım. Gerekçe ise alkol kullanmam, ramazanda sigara içmemdi. En sonunda iş akdim feshedildi. Üstelik sadece kendi arkadaş grubumda paylaştım. 26 yıllık emek var. İnsan inanamıyor” ifadelerine yer verdi.

Dağlı’nın avukatı Zafer İşeri ise İş Kanununa göre bir kişi davranışından dolayı işin çıkarılıyorsa o kişinin savunmasının alınması gerektiğini fakat Hakan Dağlı’nın savunmasının alınmadığını belirterek, “Tebligat göndererek iş ilişkisi sonlandırıldı. Bu usule uygun bir davranış değil. Mahkeme, usulen dahi eksik olan bu işten çıkarma olayıyla ilgili işe iade kararı verirse tekrar görevine dönme imkanına kavuşacak” dedi.