Bir süredir 9 lira dolaylarında ve gün içinde ise 9.90 lira civarlarında seyreden dolardan beklenen oldu ve rekor tazeledi. Yurt içinde piyasaların kapanmasının ardından dolar 10 lirayı gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıklamış ve 9.22 olan yıl sonu dolar-TL beklentisi ankete göre 9.98’e yükselmişti. Yıl sonu için öngörülen 9.98 seviyesi gün içinde görüldü ve ardından Merkez Bankası öngörüleri dolayısıyla eleştirilere maruz kaldı. Birçok insan doların 10 lirayı göreceğini belirtti.

İçler acısı bir şekilde ülkemizde her insanın dilinde olan ekonomik sıkıntılar, TL’nin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte artmaya devam ediyor. “Kötü günleri geride bıraktık, şimdi sırada daha kötü günler var” dercesine zirveye tırmanan dolar, rekorlarına rekor katarak 10 lirayı gördü.

Vedat Milor: Ciddi değildim

Doların 10 liraya ulaşarak yeni bir rekor kırması Twitter gündeminde anında ilk sıraya yükseldi. En çok paylaşılanlardan biri ise A Haber’in 2019 yılında yaptığı haber oldu. A Haber “Dolar 10 lira olacak diyen sözde ekonomistler, felaket tellalları nerede?” şeklinde haber yapmıştı. Vedat Milor ise geçen aylarda Twitter üzerinden yaptığı “Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız” paylaşımını alıntılayarak “Ciddi değildim, arkadaşlar” paylaşımında bulundu.

“Hareketliliğin farkındayız”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda “Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız” sözlerine yer vermişti.