Kuveyt'ten sonra Cezayir de Barbie filmini yasakladı. Ülkedeki yetkililer, ahlaki değerlere zarar verdiğini söyleyerek filmin sinemalardan çekilmesini istedi.

Geçtiğimiz ay vizyona giren Barbie, vizyona girmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen dünya çapındaki sinemalarda gişe rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak şimdi gelen bilgiler, Greta Gerwig imzalı yapımın bir ülkede artık gösterilemeyeceğini ortaya koyuyor.

Cezayir’in Kültür Bakanı, ülkedeki sinemalardan Barbie’nin derhâl çekilmesini istedi. Film, Cezayir’de üç haftadır gösteriliyordu ve tahmini olarak 40 binden fazla insan tarafından izlenmişti. Hatta çıkışından beri her gün tüm biletlerin tükendiği bile söyleniyordu.

Cezayir, filmin eşcinselliği desteklediğini ve ahlaki değerlere zarar verdiğini söylüyor

Cezayirli yetkililer, Barbie’nin yasaklanmasındaki sebebin ise “ahlaki değerlere zarar vermesi” olduğunu ifade etti. Reuters’a konuşan bir yetkili de filmin, eşcinselliği desteklediği ve Cezayir’in dini ve kültürel inançlarına uymadığını ekledi.

Barbie benzer nedenlerden dolayı yasak uygulayan ilk ülke Cezayir değil. Daha önce Kuveyt, filmin ülkenin toplumuna ve düzenine uymayan fikirler nedeniyle yasaklamıştı. Ayrıca Lübnan’dan da böyle bir karar gelebileceği konuşuluyordu.

Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrolde yer aldığı, ikonik oyuncak bebek Barbie’yi beyaz perdeye taşıyan yapım, bu tarz haberlere rağmen başarısını sürdürüyor. Film, şu ana kadar dünya çapında 1,187 milyar dolar hasılat elde etmeyi başardı. Böyle devam ederse yakında Warner Bros.’un en gişede başarılı filmi olacak.