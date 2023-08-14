Barbie, çıkışının üzerinden haftalar geçmesine rağmen gişede zirvede yer almaya devam ediyor. Greta Gerwig imzalı yapım, dünya çapında şimdiden en başarılı ikinci Warner Bros. filmi olmayı başardı. ABD'de ise şirketin en çok hasılat elde eden filmi olma yolunda önünde sadece The Dark Knight kaldı.

21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona giren Greta Gerwig imzalı Barbie, çıkalı neredeyse bir ay olmasına rağmen başarısını sürdürüyor. 17. gününde dünya çapında 1 milyar dolar hasılatını geçen yapım, geçtiğimiz hafta sonu da zirvede yer almaya devam etti.

Box Office Mojo verilerine göre Barbie, şu ana kadar dünya çapında 1 milyar 183 milyon dolar hasılat elde etti. Bunun 526,3 milyon doları ABD’den, 657,6 milyon doları ise diğer ülkelerden geldi.

The Dark Knight Rises’ı geçen Barbie, yakında The Dark Knight’ı da geçerek Warner Bros.’un ABD’deki en başarılı filmi olacak

Sadece ABD hasılatlarını karşılaştırdığımızda Barbie’nin The Dark Knight Rises, Aquaman, Hobbit üçlemesi gibi bazı başarılı Warner Bros. filmlerini geride bıraktığını görebiliyoruz. Ayrıca veriler, yakın zamanda Warner Bros.’un en çok kazanan filmi olacağını da gösteriyor.

Warner Bros.’un ABD’deki en çok hasılat elde eden filmi, Christopher Nolan imzalı 2008 yapımı The Dark Knight. The Dark Knight, 534 milyon dolar ile şirketin ABD hasılatlarında en iyi filmi konumunda. Barbie’nin şu anda 526 milyon dolarda olduğunu düşünürsek, yakında Nolan’ın efsane Batman filmini geride bırakarak Warner Bros. tarihinde zirveye yerleşebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Barbie, dünya çapında ise Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2’nin gerisinde Warner Bros.’un en iyi ikinci filmi durumunda

Dünya çapındaki hasılata baktığımızda ise yine Barbie’nin Warner Bros. yapımları arasında en tepede olduğunu görüyoruz. Film, 1,183 milyar dolar hasılatla şimdiden Warner Bros.’un dünyada en çok hasılat elde eden ikinci filmi konumunda. Birinci ise 2011’de çıkış yapan ve 1,315 milyar dolar kazanan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2. Bu filmi geçip geçemeyeceğini ilerleyen haftalarda göreceğiz.

Son olarak Barbie’nin tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmler arasında şu anda 25’inci sırada olduğunu belirtelim. En büyük rakibi Oppenheimer ise 649 milyon dolar ile bu listede 163’üncü sırada bulunuyor.