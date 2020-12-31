PSG-Başakşehir maçında gerçekleşen ırkçı olay sonrasında Başakşehir tarafından atılan tweet, 100 milyon görüntülenmeyi aşmış durumda.

8 Aralık tarihinde Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, İstanbul Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuş ve yaşanan olaylar sonucunda maçın ertelenmesine karar verilmişti.

Yaşanan olay, sosyal medyada büyük bir ırkçılık karşıtı hareketin başlamasına neden olmuştu ki İstanbul Başakşehir’in olay sonrası paylamış olduğu tweetin bu hareketin başlangıcı olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. İstanbul Başakşehir, söz konusu paylaşımda iki farklı cilt tonunda yumruk emojisi ve UEFA’nın “No To Racism! Respect” (Irkçılığa hayır! Saygı) ifadelerini kullanmıştı.

"Irkçılığa Hayır"

AA tarafından aktarılan bilgilere göre şu ana kadar 230 bine yakın paylaşım, 570 binin üzerinde beğeni alan İstanbul Başakşehir’in ırkçılık karşıtı tweeti, toplamda 100 milyon görüntülenmeyi aşmış durumda. Bu görüntülenme sayısı, yaşanan talihsiz olayın ırkçılık karşıtı sloganların bir kez daha ne kadar geniş bir kitleye ulaştığının göstergesi oldu.