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Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

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Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Logitech K120 USB Kablolu Klavye

ppp - 2026-06-09T112256.802

Bu hafta listemizin ilk sırasında Logitech klavye yer alıyor. Logitech K120, tak çalıştır yapıya sahip. Aynı zamanda sayısal tuş takımı ve sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bu ürün, şimdi 450,00 TL.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips SPK7448 Kablosuz Mouse

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Hem Bluetooth hem de 2.4 GHz kablosuz bağlantıyı destekleyen Philips mouse, bilgisayar, tablet ve farklı cihazlar için kullanılabiliyor. 1600 DPI hassasiyete sahip olan bu cihaz, sessiz tıklama özelliği ile ofiste, kütüphanede veya gece çalışırken büyük rahatlık sağlıyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hb-39 Araç İçi Telefon Tutucu

ppp - 2026-06-09T112447.741

Aracınızda navigasyonu daha rahat takip etmek ya da telefonunuzu güvenli bir şekilde sabitlemek istiyorsanız, bu araç içi telefon tutucu oldukça kullanışlı bir seçenek. Ürün, 360 derece dönebilen başlığı sayesinde telefonu istediğiniz açıya ayarlamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda güçlü kelepçe sistemi sayesinde cihazı sağlam şekilde kavrayan bu tutucu, farklı telefon boyutlarıyla uyumlu yapısıyla da dikkat çekiyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

JBL C100SI Kulaklık

ppp - 2026-06-09T112517.747

JBL C100SI, bütçe dostu kablolu kulaklık arayanların sık tercih ettiği modellerden biri. Kulaklığın dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Kontrol tuşu ile şarkılarınız arasında geçişler yapabilirsiniz. 3.5mm jak ile tüm cihazlarda kullanabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Brennenstuhl Eco Line Serisi Priz

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13.500A'ya kadar aşırı gerilim koruması sunan Brennenstuhl priz; özellikle bilgisayar, modem, televizyon, oyun konsolu ve benzeri hassas elektronik cihazları şebekedeki ani voltaj dalgalanmalarına karşı korumaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte prizin üzerindeki LED gösterge korumanın aktif olup olmadığını kolayca görmenizi sağlıyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Minesk iPhone 13 ve 14 için Magsafe ile Uyumlu Şeffaf Kılıf

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Minesk’in şeffaf kılıfı, telefonunun orijinal tasarımını gizlemek istemeyenler için hem koruma hem de şıklığı bir arada sunuyor. Ürün, dört köşesinde yer alan darbe emici hava yastıkları ve yükseltilmiş ekran/kamera kenarları sayesinde çizilmelere ve düşmelere karşı tam koruma sağlıyor. Ayrıca MagSafe ve kablosuz şarj desteği sayesinde kılıfı çıkarmadan şarj edebilmeniz de önemli bir avantaj.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

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GaN teknolojisi sayesinde küçük boyutuna rağmen güçlü ve hızlı şarj sunan Spigen mini adaptör, daha az ısınarak daha verimli çalışıyor. Cihaz, tek porttan 30W güç çıkışı verdiği için özellikle telefon ve tablet şarj ederken priz başında beklenen süreyi ciddi şekilde kısaltıyor. Bununla birlikte bu şarj aleti, kolay taşınabilir tasarımıyla her an yanınızda diyebiliriz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

ROBEVE Tablet Standı

ppp - 2026-06-09T112928.723

Listemizin sonlarına gelirken bu hafta Amazon'da karşımıza çıkan avantajlı ürünlerden biri de Robeve tablet standı oldu. Standın 360° dönebilen tabanı sayesinde istediğiniz açıyı ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu tablet standını taşımak da çok kolay. Katlanabilir yapısı sayesinde çantanıza kolaylıkla sığabilir. İş yerinizde ya da evinizde kullanabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasse Classic Mouse Pad

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Yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklı olan Klasse Classic Mouse Pad'in kaymaz PU deri bir tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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