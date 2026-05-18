Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan güvenlik ekipmanları listesi güncellendi. Listeye yeni malzemeler eklendi.

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil kullanırken en önemli konu şüphesiz güvenliktir. Bu yüzden de belli yasalar bulunuyor. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanları da bunlardan biri. Öyle ki yasa gereği her araçta belli ekipmanların bulunması zorunlu tutuluyor.

Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı. Gelen bilgilere göre Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması zorunlu malzemeler listesine yeni güvenlik malzemeleri eklendi.

İçerikten Görseller

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!
ek

Pense, tornavida, yedek ampul bulunması zorunlu olacak

ek

Buna göre artık araçlarda pense, tornavida ve yedek ampul (araçlarda kullanılan çeşitli ampüller) bulundurulması zorunlu olacak. Bu 3 malzeme, hâlihazırdaki listeye eklendi. Belirtilen ekipmanların araç muayenesinde eksik olması hâlinde kusur olarak görüleceği de belirtilmiş.

Araçlarda bulundurulması gereken zorunlu ekipmanlar arasında hâlihazırda yangın tüpleri, stepne şişirme aparatları, ilk yardım seti, reflektörler, çekme halatı, bijon anahtarı, kriko gibi malzemeler vardı. Bunlara 3 adet daha ekipman eklenmiş oldu.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com