Araçlarda bulundurulması zorunlu olan güvenlik ekipmanları listesi güncellendi. Listeye yeni malzemeler eklendi.

Otomobil kullanırken en önemli konu şüphesiz güvenliktir. Bu yüzden de belli yasalar bulunuyor. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanları da bunlardan biri. Öyle ki yasa gereği her araçta belli ekipmanların bulunması zorunlu tutuluyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı. Gelen bilgilere göre Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması zorunlu malzemeler listesine yeni güvenlik malzemeleri eklendi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Pense, tornavida, yedek ampul bulunması zorunlu olacak

Buna göre artık araçlarda pense, tornavida ve yedek ampul (araçlarda kullanılan çeşitli ampüller) bulundurulması zorunlu olacak. Bu 3 malzeme, hâlihazırdaki listeye eklendi. Belirtilen ekipmanların araç muayenesinde eksik olması hâlinde kusur olarak görüleceği de belirtilmiş.

Araçlarda bulundurulması gereken zorunlu ekipmanlar arasında hâlihazırda yangın tüpleri, stepne şişirme aparatları, ilk yardım seti, reflektörler, çekme halatı, bijon anahtarı, kriko gibi malzemeler vardı. Bunlara 3 adet daha ekipman eklenmiş oldu.