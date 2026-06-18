Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Rockstar Games, GTA 6 öncesi GTA 5'in eski nesil sahiplerine ücretsiz yükseltme olanağı sunuyor.

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yapımlarından biri olan GTA 5, çıkışının üzerinden yaklaşık 13 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ Rockstar Games için devasa bir gelir kapısı olmaya devam ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Take-Two CEO'su GTA 6'nın Çıkış Tarihini Bir Kez Daha Doğruladı: Peki Oyun Neden Bu Kadar Gecikti?

Take-Two CEO'su GTA 6'nın Çıkış Tarihini Bir Kez Daha Doğruladı: Peki Oyun Neden Bu Kadar Gecikti?

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Önümüzdeki kasım ayında serinin yeni ve yıllardır beklenen oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere eski nesil GTA 5 sahiplerine yeni nesil versiyonlar için tamamen ücretsiz yükseltme imkânı sunuyor.

İçerikten Görseller

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!
2

10 dolarlık yükseltme paketi artık ücretsiz

2

Rockstar Games, normal şartlarda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için Mart 2022'de çıkardığı bu yeni nesil yükseltme paketini daha önce eski nesil sahiplerine 10 dolar karşılığında sunuyordu.

Artık PS4 ve Xbox One sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden doğrudan PS5 ve Xbox Series sürümlerine geçiş yapabilecekler. PC platformundaki oyuncular ise oyunun eski "Legacy" versiyonunu, modern teknolojileri barındıran yeni "Enhanced" sürümüne ücretsiz olarak yükseltebilecek.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Gta 5 Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com