Rockstar Games, GTA 6 öncesi GTA 5'in eski nesil sahiplerine ücretsiz yükseltme olanağı sunuyor.

Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yapımlarından biri olan GTA 5, çıkışının üzerinden yaklaşık 13 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ Rockstar Games için devasa bir gelir kapısı olmaya devam ediyor.

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Önümüzdeki kasım ayında serinin yeni ve yıllardır beklenen oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere eski nesil GTA 5 sahiplerine yeni nesil versiyonlar için tamamen ücretsiz yükseltme imkânı sunuyor.

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10 dolarlık yükseltme paketi artık ücretsiz

Rockstar Games, normal şartlarda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için Mart 2022'de çıkardığı bu yeni nesil yükseltme paketini daha önce eski nesil sahiplerine 10 dolar karşılığında sunuyordu.

Artık PS4 ve Xbox One sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden doğrudan PS5 ve Xbox Series sürümlerine geçiş yapabilecekler. PC platformundaki oyuncular ise oyunun eski "Legacy" versiyonunu, modern teknolojileri barındıran yeni "Enhanced" sürümüne ücretsiz olarak yükseltebilecek.