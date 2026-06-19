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WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

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WhatsApp, kullanıcıların online olup olmadığını anlamanızı sağlayacak yeşil nokta özelliği getirecek.

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların çok daha iyi bir deneyim yaşaması için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha ekleneceği ortaya çıktı. Özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi.

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WABetaInfo’nun uygulamanın Android sürümünün son betasında fark ettiği bu özellik, kullanıcıların sohbetlere girmek zorunda kalmadan kimin çevrim içi kimin çevrim dışı olduğunu anlamasını kolaylaştıracak.

İçerikten Görseller

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor
watsa

Çevrim içi olanların profil fotoğrafının yanında yeşil nokta yer alacak

watsa

Artık sohbet bilgisi kısımlarında kullanıcıların profil fotoğraflarının hemen sağ alt kısmında yeşil nokta göreceksiniz. Bu yeşil nokta, tıpkı diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi o kişinin çevrim içi olduğunu size gösterecek. Yukarıdaki ekran görüntüsünden örneğini görebilirsiniz.

WhatsApp’ın getireceği bu yeşil nokta özelliğinin yararlı olacağını söyleyebiliriz. Normalde bir kişinin çevrim içi olup olmadığını görmek için illa ki o kişiyle olan sohbetinize girmeniz gerekiyordu. Artık direkt profil fotoğrafı üzerinden görmeniz mümkün olacak. Özelliğin şimdilik test aşamasında olduğunu belirtelim. Ne zaman geleceği bilinmiyor.

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