Yakın zamanda Türkiye'ye yatırım planlarını askıya alan BYD'nin Türkiye distribütöründen açıklama geldi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BYD, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım sözü vermiş ve Manisa’ya dev bir fabrika kuracağını açıklamıştı. Ancak yakın zamanda gelen haberlerde bu fabrikanın Avrupa’ya öncelik verilmesi nedeniyle askıya alındığı bildirilmişti.

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Hâliyle de bu durum Türkiye’de büyük tepkilerle karşılaşmıştı. BYD’ye yönelik tepkiler devam ederken bugün BYD Türkiye’den bir açıklama geldi. Firma, ülkemizdeki kullanıcılara seslendi.

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“BYD’liler her zaman önceliğimiz”

BYD Türkiye, resmî sitesi üzerinden yaptığı açıklamada fabrika konusuna değinmezken ülkemizdeki kullanıcılarına değer verdiğini vurguladı. Firma, pazarlama satış ve yedek parça faaliyetlerini ilk günkü gibi devam ettirdiklerini, BYD’lilerin her zaman öncelikleri olduğunu aktardı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“BYD’liler her zaman önceliğimiz. Bugün, yarın ve daima.

BYD markasının Türkiye distribütörü olarak; pazarlama, satış, servis ve yedek parça faaliyetlerimizi ilk günkü kararlılık ve aynı yüksek standartlarla devam ettiriyoruz.

Önceliğimiz her zaman müşterilerimizin memnuniyeti ve güvenidir. BYD’nin küresel gücü ve teknolojik liderliğinin yanı sıra, ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin Türkiye otomotiv pazarındaki kurumsal deneyimiyle müşterilerimize yaygın bayi ağımız ile hizmet vermeye devam edeceğiz."

Sorularınız ve ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızdayız.”