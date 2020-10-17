Başarılı Bir Online Sunum Yapmak İçin Tavsiyeler

Pandemi dönemiyle birlikte fiziksel sunumlar yerini çevrimiçi sunumlara bırakınca hem öğrenciler hem de iş insanları çevrimiçi ortamlarda sunum yapmak zorunda kaldılar. Etkili bir sunum hazırlamak için dikkat edilmesi gereken unsurlarla birlikte çevrimiçi sunum hazırlama konusu daha da açıklığa kavuşuyor.

Hem eğitim hem de iş hayatında aktif bir şekilde kullanılan sunum yöntem ve tekniklerine pandemi dönemiyle birlikte çevrim içi sunum da eklemiş bulunmakta. Pandemi dönemiyle birlikte eğitim ve iş hayatının büyük bir çoğunluğu çevrim içi ortamlara taşınmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de iş insanları gerek ödev gerekse işle ilgili sunumlarını, farklı farklı platformlarda gerçekleştirmeye başladılar.

Söz konusu platformların birçoğu da hayatlarımıza kısmen yeni dahil oldukları için fiziksel sunumların aksine çevrim içi sunum hazırlama daha stresli olabiliyor. Başarılı bir çevrim içi sunum hazırlama süreci için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsur mevcut. Bunların birkaçı teknik detaylar olmakla birlikte bazıları ise jest ve mimiklerle ilgili.

İyi bir sunum hazırlama süreci için uyulması gereken tavsiyeler:

Göz yormayan, sunuma uygun bir arkaplan oluşturun.

Sunum sırasında gerçekten oradaymışsınız gibi giyinin.

Aydınlatmanın yeterli olduğuna emin olun.

Mikrofonun sadece sizin sesinizi aldığına emin olun.

İşinizi şansa bırakmamak adına tüm teknik detayları birkaç kez gözden geçirin.

Slaytları olabildiğince minimal tasarlamaya çalışın.

Bakışlarınızı kamerada tutun ve akıcı konuşmaya çalışın.

Sunum yaptığınız platformda mevcutsa “Attention Tracking” özelliğini kullanın.

Göz yormayan, sunuma uygun bir arkaplan oluşturun:

Sunumu izleyen kişilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sunumunuzun başarılı olarak değerlendirilmesi için arka plan seçiminin kusursuz olması gerekmekte. Sunum sırasında arka planınızda bir dağınıklık ve renk karmaşası olmamasına özen gösterin. Eğer arka planı değiştirme imkanınız bulunmuyor ise Canva gibi sanal arka plan oluşturabileceğiniz siteleri tercih edebilirsiniz.

Sunum sırasında gerçekten oradaymışsınız gibi giyinin:

Bir okul sunumu yapıyorsanız okuldaymış gibi, iş için sunum yapıyorsanız da iş yerindeymiş gibi giyinmeniz oldukça iyi bir izlenim oluşturacaktır. Kamera karşısında parlayabilecek ve gözleri rahatsız edebilecek giysiler yerine tek ve düz renklerden oluşan giysiler tercih etmenizi öneriyoruz.

Aydınlatmanın yeterli olduğuna emin olun:

Başarısız bir aydınlatma sunumunuzun başarılı olmasının önüne ket vurabilir. Karanlık ya da fazla aydınlık ortamlarla birlikte yanlış aydınlatılmış ortamlar da sunumun kötü görünmesini sağlayacaktır. Bunun önüne geçmek ve iyi bir aydınlatma oluşturmak için ışık kaynağınızı kameranın tam üzerinde konumlandırın. Buna ek olarak ana ışık kaynağınızdan başka bir aydınlatma kullanmamanız faydalı olacaktır.

Mikrofonun sadece sizin sesinizi aldığına emin olun:

Sunum hazırlama sürecinin ve sonrasının başarılı olması için tamamen sessiz bir ortam tercih etmelisiniz. Ortam içerisindeki herhangi başka bir cihazın çalışma sesi, dışarıdan gelen gürültü gibi birçok rahatsız edici ses sunumu baltalayabilir. Bunu engellemek için sunumdan önce bir deneme sunumuyla sesinizi dinlemenizi öneriyoruz.

İşinizi şansa bırakmamak adına tüm teknik detayları birkaç kez gözden geçirin:

Teknolojik aletler ve platformlar her ne kadar hayatlarımızı kolaylaştırıyor olsalar da hiç beklenmedik anlarda bazı hatalarla karşılaşmak olası. İşinizi şansa bırakmamak adına sunumda kullanacağınız tüm teknik unsurların stabil çalıştığından emin olmanızı öneriyoruz. Bu konuda alabileceğiniz önlemlerden bazıları şunlar:

Kablosuz bağlantı yerine mümkünse kablolu bağlantıyı tercih etmek,

Sunumu gerçekleştirdiğiniz bilgisayar ya da akıllı telefonun hata vermesi durumuna karşın yanınızda bir yedek cihaz bulundurun,

Slayt gösteriminin aksaması durumunda sunuma devam edebilmek için slaytın bir PDF yedeğini hazırlayın.

Slaytları olabildiğince minimal tasarlamaya çalışın:

Sunum sırasında ele aldığınız konuyu karşınızdaki kitleye en iyi şekilde geçirmenin yollarından en önemlisi basit ve anlaşılır olmaktır. Hazırlamış olduğunuz slaytlar gereksiz detaylarla dolmadığında ve aynı zamanda konuyu doğru şekilde aktarabildiğinde hem sunumu izleyenler sıkılmamış olacaklar hem de sunucu olarak görevinizi başarıyla tamamlamış olacaksınız.

Bakışlarınızı kamerada tutun ve akıcı konuşmaya çalışın:

Sunumu çevrim içi bir ortamda değil de fiziksel bir ortamda gerçekleştirdiğinizi düşünün. Fiziksel bir sunumda dinleyicilerle göz teması kurmak ne kadar etkiliyse çevrim içi sunumlarda da durum aynı. Kamerayla olan göz temasınızı sağlamakta problem yaşamıyorsanız daha etkili bir sunum için kameranın konumunu iyileştirmeniz gerekebilir.

Eğer diksiyonunuzda problemler varsa ve akıcı cümleler kuramıyorsanız, kamerayla göz teması kurmanızın pek bir önemi kalmayabilir. Sunumun hitap ettiği kitlenin ilk dakikalardaki heyecanla izlemeye devam etmeleri için akıcı cümleler kurmalı ve vurguları doğru kullanmalısınız.

Sunum yaptığınız platformda mevcutsa “Attention Tracking” özelliğini kullanın:

Sunumunuzu Zoom üzerinde gerçekleştiriyorsanız denetiminizi geliştirecek bir özellik mevcut. Zoom’un kullanıcılara sunmuş olduğu “Attention Tracking” özelliğiyle birlikte, sunumdaki dinleyicilerin sunum penceresini 30 saniyeden fazla kapatmaları durumunda bildirim alabiliyorsunuz. Bu da sunumunuzun ne kadar başarılı ya da başarısız ilerlediğiyle ilgili önemli bir veri elde etmenizi sağlıyor.