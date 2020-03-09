Slayt Hazırlamak İçin 7 Ücretsiz Program ve Uygulama

Okulda veya iş yerlerinde önemli bir yer kaplayan slayt sunumlarını etkileyici bir şekilde yapmak ve sunmak gerekiyor. Windows, Android ve iOS platformlarında kullanabileceğiniz ücretsiz slayt hazırlama programlarını listelediğimiz haberimize hoş geldiniz.

İster bir öğrenci ister bir çalışan olun, hayatınızın çeşitli dönemlerinde sizlerden slayt yapmanız istenmiştir. Gerek öğretmenlerinizin istediği bir ödev gerek iş yerinde sunmanız gereken sunumların doğru ve güzel bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır. Bunun için slayt içerisinde kullanılan materyallerin önemi kadar slaytları hazırlayacağınız programlar da önemlidir.

Eğer bu zamana kadar yaptığınız sunumlardan yeterince memnun değilseniz ve yeni tarzda slaytlar yapmak istiyorsanız bunun için farklı programlar bulunuyor. Bu haberimizin sonuna geldiğinizde tarzınıza en uygun şekilde sunum hazırlayabileceğiniz ücretsiz slayt programları bulabileceksiniz.

Tamamen ücretsiz slayt programları ve uygulamaları

Google Slaytlar,

Microsoft Powerpoint Online,

Prezi,

Keynote,

Visme,

Xtensio,

Zoho Show,

Google Slaytlar:

Google Slides (Slaytlar) hem hızlı hem de ücretsiz bir servis olduğu için slayt hazırlamak isteyen kişiler tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Bulut tabanlı bir slayt uygulaması olan Google Slides, stabil bir internet bağlantısına sahip olan herkes tarafından kullanılabiliyor. Bulut tabanlı olmasının en güzel yanı slaytlarda yaptığınız her değişikliğin oldukça hızlı bir şekilde kaydedilebilmesi. Bu şekilde hem slaytlarda istenmeyen kayıplar oluşmuyor hem de slaytlara her yerden erişilebiliyor. Buraya tıklayarak Google Slaytlar’a tarayıcınız üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca aşağıda ücretsiz mobil uygulamaları da bulunuyor:

Microsoft Powerpoint:

Dünyanın en popüler ve en bilindik slayt hazırlama programı olan Microsoft Powerpoint, uzun yıllardır özellikle birçok öğrencinin hayatında yer ediniyordu. Bilgisayarlara Office programlarını satın aldığınızda gelen PowerPoint, artık internet üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Bunun için bir Microsoft hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Prezi:

Prezi, sunumları çok daha ilgi çekici hale getiren özel teknolojilere sahip. Çeşitli animasyonlar ile sunumları daha akılda kalıcı ve eğlenceli hale getiren Prezi, aynı zamanda Zoom Reveal özelliği ile birlikte en önemli bilgilerin ekrana getirilmesini sağlıyor. İçerisinde ücretli temaları da bulunan Prezi, ücretsiz olarak da çeşitli temalar sunuyor.

Keynote:

Aynı Microsoft Powerpoint’in Windows’ta artık ücretsiz olması gibi gibi Keynote’un da temel versiyonu Mac ve iOS kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Gayet hızlı ve stabil bir program olan Keynote, aynı zamanda Microsoft Powerpoint kullanmayı tercih eden kişilerle ortak çalışmalara da izin veriyor.

Visme:

Visme, çevrimiçi kullanılabilen bir slayt hazırlama programı. Tasarımcı olmayanların da profesyonel insanların da oldukça güzel ve interaktif sunumlar hazırlayabilmesini sağlayan Visme, diğer programlara göre daha farklı özellikler sunuyor. Visme, programı ücretsiz kullanan kullanıcılarına 100 MB’lik bir depolama alanı ve sunum paylaşma imkânı veriyor.

Xtensio:

Xtensio, tam anlamıyla bir internet sitesi oluşturucusunun tasarım yeteneklerini ve bir içerik düzenleyicinin işlevselliğini birleştiren bir slayt programı. Basit bir arayüze sahip olmasına rağmen oldukça işlevsel bir program olan Xtensio, ücretli ve ücretsiz olarak da kullanılabiliyor. Program, içerisinde kendisine özel hazır şablonlara da sahip. Xtensio’nun kullanıcıları mutsuz eden yanı ise yalnızca tek kullanıcı hesabı tarafından kullanılabiliyor olması.

Zoho Show:

Zoho Show, aynı Google Slaytlar gibi bulut tabanlı bir slayt hazırlama programı. Kullanıcıların yeni slaytlar oluşturması, iş birliği yapması ve renkli slaytları kolaylıkla paylaşabilmesini sağlayan program aynı zamanda on farklı dil seçeneğine sahip. Stabil bir internet bağlantısına sahip olan herhangi bir ortamda çalışabilen Zoho Show, ne yazık ki internet olmayan ortamlarda problem çıkarıyor.

Slayt hazırlamak için doğru program seçimi nasıl yapılır?

Slayt hazırlamadan önce hazırlayacağınız sunumun içi kadar seçilecek programın da fazlasıyla önem arz ettiğini söylemiştik. Kendinize en uygun programı seçmek hem hazırlayacağınız sunumun ne tarzda olacağına, hem de çalışma koşullarınıza bağlıdır. Eğer çok hesapla aynı sunumda işlem yapmak istiyorsanız Xtensio gibi yalnızca bir hesapla bağlanabildiğiniz programlar işinize yaramayacaktır. Ayrıca nasıl etkili bir slayt ve sunum hazırlayacağınızı, daha önce buradaki içeriğimizde de detaylı olarak açıkladık. Herkese başarılar :)