Başarısız Üniversiteler Para Cezasına Çarptırılacak

Birleşik Krallık’taki Office for Students isimli kurum, mezunları iş bulamayan “başarısız” üniversiteleri para cezasına çarptıracak. Hatta bazı üniversitelerin kapatılması bile tartışılıyor.

Günümüzde hem ülkemizde hem tüm dünyada her yıl yüz binlerce insan üniversiteden mezun oluyor. Ancak bu mezunların sadece küçük bir bölümü iş bulabiliyor. Özellikle yaşanan küresel pandemi sonrasında yeni üniversite mezunlarının iş bulma oranı da giderek azalıyor.

Bildiğiniz üzere ülkemizde üniversite eğitimi ücretsiz olsa da yurtdışında pek çok ülkede ücretsiz eğitim hakkı bulunmuyor. Durum böyle olunca da yıllarca yüksek meblağlar ödeyerek üniversite okuyup iş bulamayan mezunlar, kelimenin tam anlamıyla üniversiteler tarafından mağdur oluyor.

Öğrenciler Ofisi konuya el atıyor

Brileşik Krallık’ta hizmet veren bir bağımsız denetleme kurumu olan Öğrenciler Ofisi (Office for Students) üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ancak iş başvurularında yetersiz görülen mezunların haklarını savunmak için yeni bir sisteme geçeceklerini duyurdu. Bu sisteme göre dünya devi üniversiteler dahil pek çok üniversitenin yeterli eğitim verip vermediği denetlenecek. Öğrencilerin ve şirketlerin vereceği geri dönüşlere göre tespit edilecek bu üniversiteler 500.000 pound (10.455.390,00 TL) ceza alacak.

Yapılan ön tespitlere göre; Birleşik Krallık’ta bulunan pek çok üniversite %20 ila %46 arasında başarı oranına sahip. Bu üniversitelerin bölümlerinden mezun olan öğrenciler ise başarı oranlarıyla doğru orantılı olarak iş bulma konusunda başarılı ya da başarısız oluyorlar.

Peki bu oranlar neden bu kadar düşük?

Bu başarısızlığın en büyük nedeni, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde son 10 yılda irili ufaklı pek çok özel üniversite açılıyor. Bu üniversiteler, öğrencilerden yüksek kayıt ücretleri ve yıllık ücretler talep ediyor. Karşılığında ise çoğu zaman ortalama ve ortalamanın altında eğitim veren üniversiteler, âdeta öğrencilerin geleceği ile oynuyorlar. Öğrenciler Ofisi yetkilileri de bu durumun farkında oldukları için bu tarz bir “cezalandırma” sistemine geçmeyi planlıyorlar. Birleşik Krallık hükümetinin yeni üniversite ve eğitim yasalarına uymayan ve öğrencilere yetersiz eğitim veren bu okulların “başarısızlık oranlarına” göre kapatılabileceği bile iddia edildi.

Umuyoruz ki bir gün bu tarz bir sistemi ülkemizde de görebiliriz. Bu sayede ülkemizdeki gençlerin eğitim hayatı ve geleceği ile oynayan üniversitelerin gerekli cezaları alması sağlanır.