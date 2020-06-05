Basit Yüz Çizimini Gerçek İnsan Yüzüne Dönüştüren Uygulama

Çeşitli kurumlardan birkaç Çinli araştırmacı, bilgisayarınızda çizdiğiniz basit bir yüz resmini gerçek insan yüzüne çeviren bir uygulama geliştirdi. Uygulamanın kodları yakında herkese açık olarak paylaşılacak.

Gerçeğe yakın bir çizim yapmak gerçekten büyük yetenek istiyor. Özellikle insan yüzünü her bir ayrıntısıyla bir kağıda aktarmak büyük emek gerektiriyor ancak Hong Kong Şehir Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi Bilgisayar Teknolojisi Enstitüsü’nden araştırmacılar, yeni bir teknoloji geliştirdi.

Araştırmacıların geliştirdikleri teknoloji sayesinde dijital ortamda farenizi kullanarak çizdiğiniz basit bir yüz tasviri, yapay zekâ kullanılarak gerçek bir insan yüzüne dönüştürülüyor. Üstelik gerçek bir insana dönüşecek bu çizimi yapmanız için yalnızca birkaç çizgi atmanız yeterli soluyor.

Çizimden gerçek insan yüzü çıkaran uygulama:

DeepFaceDrawing ismiyle internette yayınlanan bu program, kullanıcıların basit yüz çizimlerini gerçek insan yüzüne çeviriyor. Çinli araştırmacıların elinden çıkan uygulama, bilgisayar grafiği ve interaktif teknik yeniliklerinin onaylandığı SIGGRAPH üzerinden de onay almayı başardı.

Her ne kadar iyi gözükse de bir o kadar da korkutucu duran bu teknoloji, henüz herkesle paylaşılmadı. DeepFaceDrawing’in sitesinde yer alan bilgilere göre uygulamanın kodları yakın zamanda herkesle paylaşılacak. Bu teknolojinin ardındaki sırları öğrenmek isteyenlerse DeepFaceDrawing hakkında yayınlanan makaleye yine aynı siteden ulaşabilir.

Peki bu teknoloji nasıl kullanılıyor? Araştırmacılar, DeepFaceDrawing’in canlı olarak kullanıldığı bir videoyu da YouTube üzerinden paylaştılar. Video içerisinde 3 farklı çizim yapılıyor ve bu çizimler tamamen gerçek gibi duran insan yüzlerine dönüştürülüyor. Çizim esnasında çizilen her bir çizgi, şekil veya nokta, insan yüzü üzerinde hemen etki gösteriyor.

Uygulamanın videosu: