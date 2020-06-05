Geçtiğimiz haftalarda Microsoft tarafından yayınlanan Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi’nin Intel Optane depolama ve bellek çözümlerini kullanan bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden olduğu ortaya çıktı.

Microsoft, bir dizi hata düzeltmesi ve iyileştirme içeren Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi’ni 27 Mayıs tarihinde kullanıcılara sunmuştu. Ne var ki, yeni güncellemenin Intel Optane belleklerini kullanan bilgisayarda bazı ciddi sorunlara neden olduğu belirlendi.

Yine de paniğe kapılmaya gerek yok. Optane bellekleri ile donatılmış bir bilgisayarınız varsa Windows 10, uyumluluk nedeniyle Mayıs 2020 Güncellemesi’ni otomatik olarak engelliyor. Fakat Windows Update'in Mayıs 2020 Güncellemesini yapamadığını görüp, bu sorunu çözmek için Media Creation Tool'u kullanmanız halinde hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz.

Windows 10, uyumluluk sorunu nedeniyle Intel Optane kullanan bilgisayarlarda Mayıs 2020 Güncellemesi’ni otomatik olarak engelliyor

Optane ile uyumsuz güncellemeyi indirdiyseniz, Windows 10 sisteminizi en son güncellemeyi yüklemeden önceki bir noktaya geri döndürmenizde fayda var. Yukarıda da belirttiğim gibi Microsoft, Intel Optane belleği olanlara Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'ni sunmuyor. Eğer PC'nizde Optane kullanıyorsanız, Microsoft uyumluluk sorunnuu çözene kadar Windows 10 2004 sürümünde kalmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

Bazı kullanıcılar, yaşanan bu uyumluluk sorununun Intel Optane Pinning Explorer Uzantıları’nı kaldırarak çözülebileceğini belirtiyor, ancak bunun kesin olarak işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Eğer bunu denemek isterseniz; ilk olarak Denetim Masası gidin ve ardından 'Program Kaldır'a tıklayın,' Intel Optane Pinning Explorer Uzantıları'nı bulun ve üstteki 'Kaldır'a tıklayın.

Uyumluluk sorununun Intel Optane Pinning Explorer Uzantıları kaldırılarak çözülebileceği söyleniyor

Daha sonra Intel Optane'yi devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bunu yapmak için Başlat Menüsü'nde Intel Optane Bellek uygulamasını bulun ve başlatın. Ardından 'Kurulum'a tıklayın ve 'Devre dışı bırak' düğmesine tıklayın.

Daha sonra işlemi tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenecek. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra, Optane'yi tamamen aynı şekilde yeniden etkinleştirin ve ardından tekrar başlatın. Bu yöntem, teorik olarak işe yarayabilir, ancak yine de garanti vermediğimizi ve kesin bir çözüm olmadığını hatırlatırız.