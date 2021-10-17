Alacakaranlık serisinden tanıdığımız Robert Pattinson’ın başrolünde olduğu Batman filminden heyecan dolu yeni fragman yayınlandı.

DC’nin bu akşam yaptığı DC FanDome etkinliğinde onlarca film ve animasyon hakkında bilgiler paylaşıldı ve fragmanlar yayınlandı. Fakat şüphesiz ki bunların içinde bir tanesi hepsinden daha fazla heyecan yaratmayı başardı.

Robert Pattinson’un başrolünde olduğu The Batman, yeni fragmanıyla hem Batman severlerin hem de aksiyon filmi sevenlerin 2022 yılındaki favori filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İşte yeni Batman fragmanı

Fragman, Edward Nygma yani The Riddler’ın yakalanması ile başlıyor. Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise Batman’in azılı düşmanlarından olan Oswald Chesterfield Cobblepot yani The Penguin’i görmekteyiz. Tabii ki kahramanımız bu filmde de tek başına değil. Ona yardımcı olacak yegâne kişi olan Selina Kyle’ı yani Kedi Kadın’ı da bu fragmanda görüyoruz.

Bu fragmanda en çok dikkat çeken şey ise filmin aksiyon dozajının yüksek olacağını gösteren sahneler. Sahnelere baktığımızda filimin büyük bir kısmında Batman’in bol bol dövüş sahneleri olacağını ve fazlaca patlama sahnesi olacağını rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Robert Pattinson’lı The Batman, 4 Mart 2022 tarihinde sinemalarda sevenleriyle buluşacak.