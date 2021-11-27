Battlefield 2042'de Battle Royale Modu Tasarlandı

Son günlerde eleştirilerin hedefi olan Battlefield 2042’de oyun tutkunlarını heyecanlandırabilecek bir gelişme yaşandı. Bir Reddit kullanıcısı, 100 oyuncunun bir araya gelip savaştığı yeni bir ‘Battle Royale’ modu oluşturduğunu açıkladı.

Electronic Arts, oyuncuların merakla beklediği Battlefield 2042 oyununu 19 Kasım tarihinde resmen yayınlamıştı. Ancak şirketin planları pek de beklendiği şekilde gitmedi. Steam üzerinden Battlefield 2042’yi yerden yere vuran oyuncular, oyun içinde yaşanan sunucu sorunlarından ve çökmelerden duydukları rahatsızlıkları sert bir dille ifade etmişlerdi.

Bugün ortaya çıkan yeni bir haberse oyuncuların Battlefield 2042’nin bazı özelliklerini bir hayli benimsediğini gösteriyor. Kullanıcı adı u/chbmg olan bir Reddit kullanıcısı, oyunda dilediğiniz kuralları koymanızı sağlayan Portal modunu kullanarak 100 oyunculu bir ‘battle royale’ deneyimi yarattı. “Warfield 100” olarak adlandırılan Portal modelinde ‘battle royale’ oyuncularının vazgeçemediği özellikler bulunuyor.

Ölen oyuncular, hapishaneden kaçıp hayata dönebiliyorlar:

Warfield 100, battle royale oyuncularının aşina olacağı bir şekilde başlıyor. Herkesin el alt düzey ekipmanlarla başladığı oyun, aynı zamanda ganimetler ve sağ kalan oyuncuları birbirlerine yaklaştırmak için giderek daralan bir haritaya sahip. Oyunun amacı da oldukça basit. Harita içinde kalarak ganimet toplayıp rakiplerini alt etmeye çalışmak. Warfield 100’ın daire şeklindeki haritasının etrafındaysa yapay zeka oyuncuları nöbet tutuyor. Haritanın dışına çıkmaya çalıştığınız anda ise direkt olarak öldürülüyorsunuz.

Ancak öldürülen oyuncuların geri dönmesi için bir seçenek bulunuyor. Ölen oyuncular, oyun alanındaki bir hapishanede tekrar başlıyorlar. Tamamen elenmeden önce hapishaneden kaçmayı başaran oyuncular, savaşa kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Battlefield 2042 her ne kadar sert eleştirilerin hedefi olsa da oyuncuların bir kısmı, mevcut sorunlarla bile oyundan zevk almayı beceriyor gibi.

Warfield 100’ün ilk görüntüleri: