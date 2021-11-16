Bir Oyuncu, Battlefield 2042'de 1 Saniyede 16 ‘Kill’ Aldı

Bir Battlefield 2042 oyuncusu, oyunda 1 saniyede tam 16 kişiyi öldürdüğü klibi Reddit’te paylaştı. Platformda kısa sürede ünlü olan video, muhtemelen oyundaki bir hatadan kaynaklandı. Ancak interneti aleminin olumsuzdan çok olumlu ilgisini çekti.

Battlefield 2042, savaş oyunu sevenlerin sene boyunca en çok merak ettiği ve beklediği oyunlardan oldu. Oyun 19 Kasım’da tam olarak çıkış yapacak, ancak Xbox Game Pass aboneleri oyunu şimdiden erken erişimle oynamaya başladı. 12 Kasım’dan beri oyunu oynama şansı bulan oyuncular, şu ana kadar birçok oynanış videosunu sosyal medyaya yükledi.

Bu videolardan belki de en ilginci, üç gün önce Reddit’te paylaşıldı. Reddit kullanıcısı u/ChineseLok, yakın zamanda Battlefield subreddit’i altında ilginç ve kimine göre hayranlık verici bir video paylaştı. Videoda intihar bombacısı gibi bir üsse dalan oyuncu, uçakla tam 16 kişiye çarparak hepsini öldürdü. Video, Battlefield oyuncuları arasında kısa sürede ünlü oldu.

1 saniyede 16 oyuncunun öldürüldüğü klip:

Battlefield 2042, erken çıkış süresince içerdiği hatalardan dolayı birçok kötü yorum aldı. Bu hatalar asıl çıkışta düzeltildiği takdirde o kadar da büyük sorun teşkil etmiyor, zira oyuncular şimdilik bunlarla eğleniyor gibi gözüküyor. Cyberpunk 2077 faciası ya GTA Definitive Edition fiyaskosu gibi olmasın da yeter diyelim.

Haberimize konu olan bu eğlenceli video da benzer hatalarla ortaya çıkmış eğlenceli bir anı gösteriyor. u/ChineseLok, uçağını birçok insanın olduğu bir alana sürüyor ve gerçekten de birkaçına çarpıyor. Ardından ‘kill’lerin gösterildiği bölümde beliren isimlerin ardı arkası kesilmiyor.