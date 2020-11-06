EA tarafından gerçekleştirilen açıklamalara göre Battlefield 6, gelecek yılın sonbahar döneminde yayınlanacak. Yeni oyun, yeni nesil konsolların sunduğu teknik avantajlardan faydalanacak.

Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri olan Electronic Arts (EA), dün gece gerçekleştirdiği mali durum toplantısı sırasında gelecek yıl yayınlanacak Battlefield 6 hakkında birkaç ‘detay bilgi’ paylaştı. Yapılan açıklamalara göre DICE’ın yeni Battlefield oyunu, 2021 Sonbahar’da oyuncularla buluşacak.

EA, konuyla ilgili açıklamalar sırasında DICE’ın “marka(Battlefield) için gerçek bir yeni nesil vizyona” sahip olduğunu ifade etse de oyunun hangi platformlarda yayınlanacağını açıklamadı. Battlefield 6, yeni nesil ile eski nesilin kesiştiği “bir çapraz platform oyunu” olabileceği gibi yalnızca PlayStation 5, Xbox Series X ve PC’de yayınlanan bir yeni nesil oyun da olabilir.

“DICE, daha önce görülmemiş ölçekte yeni bir Battlefield oyunu geliştiriyor.” ifadelerini kullanan EA, “Yeni nesil konsollardaki teknik gelişmeler, ekibin marka(Battlefield) için gerçek bir yeni nesil vizyon sunmasını mümkün kılıyor. Şirket içi uygulamalı oyun testleri devam ediyor ve ekip, oyun için çoğunlukla olumlu geri dönüşler alıyor.” şeklinde konuştu.

Ne yazık ki EA’in Battlefield 6 hakkındaki açıklamaları bunlarla sınırlı. Yine de şirketin açıklamalarında teknik geliştirmelere ve “yeni nesil” ifadesine odaklanması, Battlefield 6’nın serinin önceki oyunlarına kıyasla yeni mekanikler ve daha iyi bir oyun deneyimi sunacağına dair beklentileri artırmaya yetiyor.

Beklentiler, EA’in 2021 ilk çeyrekte yeni Battlefield 6’nın lansmanını gerçekleştirmesi ve hangi platformlarda çıkış yapacağını duyuracağı yönünde. Bu arada; yeni nesil konsollardan Xbox Series X ve Series S’in 10 Kasım’da, PlayStation 5’in ise 12 Kasım’da (Türkiye ve dünya genelinde 19 Kasım’da) çıkış yapacağını hatırlatalım.