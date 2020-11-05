Bazı PlayStation 5 Oyunlarında Türkçe Dublaj Desteği Olacak

PlayStation 5'in en fazla merak edilen lansman oyunlarından Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: Büyük Macera, Türkiye dublaj desteği ile gelecek. Demon’s Souls'ta ise Türkçe altyazı olacak.

Piyasaya sürülmesine iki haftalık bir süre kalan PlayStation 5’ten Türkiye’deki oyunseverler için güzel haberler var. Gelen bilgilere göre yeni nesil oyun konsolunun PlayStation Studios imzalı bazı lansman oyunları, direkt olarak Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı desteği ile oyunseverlerin kaşısına çıkacak.

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve PlayStation 5’in en fazla merak edilen lansman oyunlarından Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ile Sumo Digital’in arkasında olduğu Sackboy: Büyük Macera, oyunseverlere Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı desteği sunacak. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in PS4 sürümünde de yine Türkçe dublaj desteği bulunacak.

PlayStation 5’in bir başka merak edilen oyunu Demon’s Souls ise yalnızca Türkçe altyazı desteği ile gelecek. Demon’s Souls, oyunseverlere çözmesi zor bir hikaye sunacağından en azından Türkçe altyazı desteğinin bulunması sevindirici. Bu arada DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicilerinin ne işe yaradığını en iyi şekilde anlayabileceğiniz ve PlayStation 5 satın aldığınızda ön yüklü olarak gelen Astro’s Playroom da Türkçe altyazı desteğine sahip olacak.

Bilmeyenler için; PlayStation 5, ABD ve birkaç ülkede 12 Kasım’da, Türkiye dahil dünyanın geri kalanında ise 19 Kasım’da piyasaya sürülecek. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Büyük Macera gibi PlayStation Studios imzalı pek çok oyun ve dahası, PlayStation 5 ile aynı anda oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için Türkiye’de 8.299 TL’lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda ancak bu fiyat etiketinin yeni yasal düzenlemeler ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak değişme ihtimali de bulunuyor. Bu arada Türkçe dublaj destekli oyunlardan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in 459 TL (PS4), Sackboy: Büyük Macera’nın ise 539 TL başlangıç fiyatına sahip olduğunu belirtelim.