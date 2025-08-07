Battlefield 6'nın açık betası bugün erişime açıldı. Oyunun sunucuları kısa sürede doldu, Steam’de anlık oyuncu sayısı 300 bini geçti. Sunuculara bağlanmak isteyen 240 bin oyuncu ise sırada bekliyor.

DICE ve Electronic Arts'ın merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6, açık beta sürümüyle oyuncuların erişimine sunuldu. Bugün itibarıyla başlayan test süreci, beklentilerin çok üzerinde bir ilgi gördü. Oyunun Steam üzerindeki anlık oyuncu sayısı 307 binin üzerine çıkarak platformun en popüler oyunları arasına girdi.

Ancak bu yoğun ilgi sunucuların kaldıramayacağı kadar büyüktü. Betaya katılmak isteyen birçok oyuncu, oyuna girebilmek için 240 bin kişilik devasa bir kuyruğa takıldı. Oyunun giriş ekranında “Sunucular dolu, sıradaki konumunuz: 239.980” ibaresi yer aldı. (SteamDB)

Battlefield 6 Neden Bu Kadar İlgi Gördü?

Battlefield serisi, son yıllarda hem olumlu hem de olumsuz eleştirilerle gündemdeydi. Ancak bu kez geliştirici ekip, eski oyunların ruhunu yansıtan daha taktiksel ve tempolu bir deneyim vadetti. Ayrıca açık beta sürümünde hem klasik haritalar hem de yeni nesil grafikler dikkat çekiyor.

Electronic Arts, açık betadaki yoğunluğa ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak bu kadar yoğun talep sonrası kısa süre içinde sunucu kapasitesinin artırılması bekleniyor. Özellikle hafta sonuna yaklaşıldıkça oyuncu sayısının daha da artacağı öngörülüyor.