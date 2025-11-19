Battlefield 6, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Olacak: İşte Kaçırmamanız Gereken Tarihler

Yılın en iyi FPS oyunlarından biri olan Battlefield 6, geliştirici ekibin açıklamasına göre yakında ücretsiz olarak oynanabilecek. Peki ücretsiz oynama süresinde hangi modlar yer alacak?

Yılın en çok oynanan oyunlarından biri olan Battlefield 6, California Resistance güncellemesinin rüzgârını arkasına alarak bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

Ay sonunda başlayacak bu deneme süresinde oyuncular, oyunun en çok övgü toplayan yeni haritası Eastwood’un yanı sıra Blackwell Fields ve oyuncuların favorisi Siege of Cairo’yu da deneyebilecek.

Battlefield 6, 25 Kasım ila 2 Aralık arasında ücretsiz oynanabilecek

Sezon 1’in ikinci bölümü ile oyun yeni silahlar, sınırlı süreli Sabotage modu ve iddialı içeriklerle oyuncu kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Oyunun ana versiyonundaki tüm modlar yer almasa da Team Deathmatch, Conquest, Breakthrough ve Sabotage gibi temel modlar ücretsiz oynama süresi boyunca oynanabilecek.

5 oyun modu ve 3 ücretsiz haritanın yer alacağı Battlefield 6’nın bu yeni ücretsiz oynama süresi tüm platformlar için 25 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Geliştirici ekip, oyunu uzun vadeli rekabette güçlü tutmak için yoğun bir iyileştirme sürecine odaklanmış durumda. Her ne kadar seri tarihinin en iyi oyunu diyemesek de çıkışından bu yana oyuncular tarafından olumlu yorumlar almayı başarmış durumda, bu sebeple eğer Battlefield 6'yı denemek istiyorsanız bu ücretsiz oynama fırsatını kaçırmayın.