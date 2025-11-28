Tümü Webekno
Bu Fırsatı Kaçırmayın: Battlefield 6 hafta sonu boyunca ücretsiz

Battlefield 6, 25 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunun tüm çok oyunculu modları açık.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Battlefield 6, tüm oyunculara ücretsiz erişime açıldı. 25 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında oyunun çok oyunculu modları herkesin kullanımına açık olacak.

Oyuncular; Conquest, Breakthrough, Sabotage ve Team Deathmatch gibi popüler modlarda mücadele edebilecek. Siege of Cairo, Eastwood ve Blackwell Fields gibi haritalar da bu ücretsiz deneme süresinde aktif olacak.

Ücretsiz sürüm, oyunu denemek isteyen oyuncular için tam erişim sunuyor. EA, bu kampanya ile Battlefield 6'nın geniş kitlelere ulaşmasını ve yıl sonu satışlarını artırmayı hedefliyor.

Battlefield 6'yı deneyen oyuncular, ilerlemelerini tam sürüme aktarma seçeneğine de sahip. FPS tutkunları için yıl sonu eğlencesi ücretsiz olarak ekranlara geliyor.

