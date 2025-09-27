Tümü Webekno
Battlefield 6'nın hikâye modunun detayları sızdırıldı

Battlefield 6'nın hikâye modundan detaylar sızdırıldı. Görev sayısı ve modun toplam süresi ortaya çıktı.

Battlefield 6'nın hikâye modunun detayları sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çok yakında piyasaya sürülecek Battlefield 6'nın hikâye modundan bilgiler sızdırıldı. Sızıntıya göre oyunun hikâyesinde toplamda 9 âdet görev yer alacak. Hikâye modunun toplam süresinin ise 4-6 saat arasında olacağı söyleniyor.

Hikâye modundaki görevler, Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa olmak üzere 3 farklı kıtada geçecek. İlk görevlerde Afrika'ya gideceğiz ve Giza Piramitleri'nde savaşacağız. Bunun dışında New York'un Brooklyn ilçesi ve Cebelitarık gibi yerlerde de görevler olacak. Oyunun 10 Ekim günü piyasaya sürüleceğini belirtelim.

