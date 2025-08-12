Battlefield 6, Xbox ve PlayStation konsollarında karşılaştırıldı. Oyunun tüm platformlar için iyi optimize edildiği ve yeterli performans verebildiği görüldü.

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından olan Battlefield 6’nın açık betası geçtiğimiz günlerde oyunseverlere sunulmuştu. Beta, inanılmaz ilgi görerek kısa sürede Steam’de seri tarihinin en çok oynanan oyunu olmayı başarmış, 521 bine kadar çıkan eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Açık beta, oyunun konsollarda karşılaştırılmasını da sağladı. EIAnalistaDeBits isimli YouTube kanalı, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında Battlefield 6’yı test etti. Sonuçlarda oyunun tüm platformlarda yeterli seviyede çalışabildiği görüldü.

En iyi performansı PS5 Pro’da verdi, Xbox Series S’te bazı tavizler verildi

Oyunun, 60 ve 120 FPS hedefi olan dengeli ve performans olmak üzere 2 görüntü modu konsollarda denendi. Beklendiği gibi yapımın en iyi performansı PS5 Pro’da verdiği görüldü. Bu konsolda, daha yüksek ortalama çözünürlük, yıkım sırasında daha fazla parçacık ve enkaz, daha uzun mesafeler gibi performans sunmayı başardı.

PS5 ve Xbox Series X konsollarında ise gayet iyi sonuçlar ortaya çıktı. İki konsol arasında öyle çok büyük bir fark yok. Oyun, ikisinde de iyi görünüyor ve sorunsuz performans verebiliyor. Sadece PlayStation 5’in arazı ve parçacık kalitesinde biraz daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

Son olarak en merak edilen konsol olan bütçe dostu Xbox Series S’e bakalım. Geliştiriciler, hep Series S nedeniyle oyunlarında zorluklar yaşıyordu. Battlefield 6’da da konsolda 60 FPS hedefinin korunması için bazı tavizler verildiği görüldü. Alan yansımaları kaldırılmış, çizim mesafesi azaltılmış, aydınlatma ve gölgelerin kalitesi düşürülmüş. Bu farklılıklara rağmen oyun, Series S’te de yeterli performans sunabiliyor ve tüm platformlarda iyi performans vermeyi başarıyor.

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.