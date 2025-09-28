Ortalığı Kasıp Kavuran Yeni Battlefield 6 Fragmanı Geldi: Call of Duty’yi Tiye Aldı [Video]

EA, Battlefield 6 için yeni bir fragman yayımladı. Call of Duty’ye yapılan gönderme oyun dünyasında kısa sürede konuşulmaya başlandı.

EA, “Battlefield 6” için yeni bir dakikalık fragman yayımladı. Fragmanda ise “Call of Duty”e doğrudan bir gönderme olduğu ve hatta biraz tiye alındığı görülüyor. Bu durum sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Fragman aktör Zac Efron, NBA All-Star oyuncusu Jimmy Butler, country şarkıcısı Morgan Wallen ve İngiliz MMA dövüşçüsü Paddy Pimblett’in ağır çekimde birlikte yürüdüğü sahneyle açılıyor.

Battlefield 6 ile Call of Duty rekabeti alevleniyor

Tabii birkaç saniye sonra işler değişiyor; ekip bir anda havaya uçuyor ve sahneye asıl takım çıkıyor. Askerleri canlandıran oyuncular, modern bir şehirde amansız bir çatışmaya giriyor ve ortalığı darmadağın ediyor. Hikâye 2027 yılında geçiyor. Bu kez parçalanmış bir NATO ile Pax Armata adındaki özel askeri şirketin savaşı anlatılıyor.

Aynı zamanda uzun süredir görmediğimiz tek oyunculu hikâye modu da geri dönüyor. Üstelik bu mod doğrudan çok oyunculu haritalarla bağlantılı. Oyuncular iki mod arasındaki olayları kronolojik olarak takip edebilecek.

“Battlefield” ile “Call of Duty” rekabeti önümüzdeki haftalarda iyice alevlenecek gibi görünüyor. Battlefield 6, 10 Ekim’de oyuncularla buluşacak ve hemen ardından kasım ayının başında Call of Duty: Black Ops 7 sahneye çıkacak.