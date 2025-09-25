Tümü Webekno
Battlefield 6'nın Tek Oyunculu Hikâye Modu Tanıtıldı [Video]

Yılın merakla beklenen oyunlarından Battlefield 6'nın tek oyunculu hikâye modu resmî olarak yeni bir video ile tanıtıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz günkü State of Play etkinliğinde **Battlefield 6’**nın merakla beklenen tek oyunculu hikâye modundan ilk tanıtım geldi. Patlayıcı sahneler, yıkımın sınır tanımayan atmosferi ve sinematik ara sahneler, serinin hayranlarını büyük bir aksiyon şölenine hazırlıyor.

EA’in paylaştığı detaylara göre hikâye, Dagger 13 adlı seçkin bir Deniz Piyadeleri timinin, küresel güç dengelerini yeniden şekillendirmeye çalışan özel bir askerî şirketi durdurma mücadelesini konu alıyor. NATO’nun çöküşün eşiğinde olduğu bu dönemde oyuncular, üç farklı kıtada geçen destansı çatışmalara katılacak.

Battlefield 6 hikâye modu tanıtımı

Battlefield 6, Battlefield 1 ve 5’teki kısa hikâyeler formatından uzaklaşıp tek bir ana hikâyeye odaklanıyor. Piramitlerin gölgesinde tank savaşına girilecek, Brooklyn sokaklarında yoğun çatışmalar yaşanacak ve düşman hattına HALO atlayışları yapılacak. Tüm bu görevlerde oyuncular, Dagger 13’ün farklı üyelerinin özel yeteneklerini kullanarak stratejik üstünlük sağlayacak.

Oyun, tek oyunculu hikâye ile çok oyunculu modları da ortak bir evrende buluşturuyor. Dagger 13’ün karşılaştığı cepheler, aynı zamanda oyuncuların All-Out Warfare modunda deneyimleyeceği savaş alanlarını şekillendirecek.

Peki siz Battlefield 6'yı çıktığında oynamayık planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

