Tamamen Ücretsiz Sunulan Battlefield REDSEC Nedir? Battlefield 6'dan Ne Farkı Var?

Geçtiğimiz günlerde çıkan Battlefield REDSEC nedir? Tamamen ücretsiz mi? İşte bilmeniz gereken her şey.

Dünya çapında birçok oyunseverin beklediği, EA’in sevilen FPS serisi Battlefield’ın yeni oyunu Battlefield 6, 10 Ekim 2025’te resmen piyasaya sürülmüştü. Oyun, kısa sürede çok yüksek sayıda satışlara ulaşırken oyuncuların beğenisini de kazanmayı başardı. Battlefield 6 dışında yakın zamanda Battlefield REDSEC isimli bir yapım daha çıktı.

Peki Battlefield REDSEC tam olarak nedir? Tamamen ücretsiz bir oyun mu? Battlefield 6’dan farkı ne? Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Battlefield REDSEC hakkında bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

Battlefield REDSEC fragmanı

Battlefield REDSEC nedir?

Battlefield REDSEC oyunu, Battlefield 6’nın tüm dinamiklerini içeren ancak ayrı bir şekilde sunulan Battle Roayle odaklı bir yapım. Yani Battlefield 6’nın Battle Royale versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca Battle Royale’e ek olarak içinde Gauntlet isimli bir mod daha bulunuyor. Bir nevi Call of Duty’nin Warzone’da uyguladığı formüle benzetebiliriz.

Battle Royale modunda diğer oyuncularla birlikte haritaya atlıyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. BF6’nın yıkım odaklı dinamikleri, burada da sizi karşılıyor. Öte yandan Gauntlent, mangaların görevleri tamamlamak için yarıştığı, tamamen yeni, acımasız bir eleme modu olarak nitelendiriliyor.

Bunlar dışında Battlefield REDSEC, “Portal” isimli bir özellikle de gelecek. Bu özellik, devasa sandbox’a erişim sağlamaya imkân tanıyor ve her oyuncunun ücretsiz olarak benzersiz deneyimler yaratmasına olanak tanıyor.

Battlefield REDSEC ne zaman çıktı?

Battlefield REDSEC oyunu, 28 Ekim 2025 tarihinde resmen piyasaya sürüldü. Oyun; PC, Xbox ve PlayStation platformları üzerinden oyunseverlerin beğenisine sunuluyor.

Battlefield REDSEC tamamen ücretsiz mi?

Evet, çok oyunculu bir yapım olan Battlefield REDSEC’i tamamen ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Oyun, şu anda PC, PlayStation ve Xbox üzerinden ücret ödemeden erişilebilir durumda.

Battlefield REDSEC sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB

Depolama: 55 GB

Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB, Intel Arc A380

Önerilen