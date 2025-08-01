Bu yılın en çok beklenen FPS oyunlarından biri olan Battlefield 6'ya dair şu ana dek açıklanan her detayı sizler için bir araya getirdik.

EA'in sevilen Battlefield serisi Battlefield 2042 ile ne yazık ki oyuncu tabanının birçoğunu kaybetmiş ve gerek performans gerek optimizasyon konularından sınıfta kalmıştı. O dönemden bu yana merakla beklenen Battlefield 6 için nihayet meraklı bekleyişin artık sonuna geldik.

Oyunun çıkış tarihi giderek yaklaşıyor ve her geçen hafta oyuna dair birçok yeni detay paylaşılıyor. Biz de şu ana dek Battlefield 6 ile ilgili paylaşılan tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Battlefield 6 duyuru fragmanı

Battlefield 6 çok oyunculu fragmanı

Battlefield 6 konusu

Battlefield 6 bizi yakın gelecekte, 2027 yılında geçen, gerilimin had safhada olduğu bir dünyaya götürüyor. Oyunda "Pax Armata" adında, iyi organize olmuş ve teknolojik olarak gelişmiş bir paralı asker grubunun, dünya düzenini tehdit etmesiyle başlayan küresel bir kaosu konu alınıyor.

NATO'nun dağılmanın eşiğine geldiği ve ABD'nin müttefikleriyle birlikte bu yeni tehdide karşı mücadele ettiği bir senaryoda, bizler de bu topyekûn savaşın ortasında yerimizi alacağız. Yayınlanan ilk fragmanlar, serinin alametifarikası olan büyük çaplı çatışmaları, yoğun patlama sahnelerini ve taktiksel oynanışı sonuna kadar hissedeceğimizin sinyallerini veriyor.

Battlefield 6 haritaları ve modları

Battlefield serisi demek, devasa haritalar ve unutulmaz oyun modları demektir. Battlefield 6 da bu geleneği bozmuyor. Mısır'ın çöllerinden Cebelitarık'ın kayalıklarına, hatta New York sokaklarına kadar uzanan geniş ve çeşitli haritalar bizleri bekliyor.

Oyun modları tarafında ise serinin klasikleri geri dönüyor. Conquest ve Breakthrough gibi büyük ölçekli modların yanı sıra, daha hızlı ve piyade odaklı bir deneyim sunan Rush modu da yeniden oyuncularla buluşacak. DICE, bu klasiklere ek olarak Escalation adında yeni bir oyun modu daha duyurdu.

Ayrıca Battlefield 2042 ile hayatımıza giren ve oyuncuların kendi oyun modlarını yaratmasına olanak tanıyan Portal modu, geliştirilmiş özellikleriyle Battlefield 6'da da yer alacak.

Haritalar Operation Firestorm

Upper Town (Cebelitarık)

Cairo (Mısır)

Ayni District (Tacikistan)

Brooklyn (ABD) Modlar Conquest

Breakthrough

Rush

Team Deathmatch

Squad Deathmatch

Domination

King of the Hill

Escalation

Portal

Battlefield 6 çıkış tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkışından önce Ağustos ayında tüm oyuncuların katılabileceği açık beta süreçleri gerçekleştirilecek.

Battlefield 6 fiyatı

Platform Fiyat Steam (PC) 69.99$ Epic Games Store (PC) 2.599 TL PlayStation Store (PS5) 2.900 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.899 TL

Battlefield 6 Phantom Edition neler sunuyor?

Oyunun daha kapsamlı paketi olan Phantom Edition, standart sürüme ek olarak birçok özel içerik sunuyor. Bu sürümü satın alan oyuncular şunlara sahip olacak:

Phantom Squad Asker Kostümleri (her sınıf için bir tane)

BF Pro Token (Savaş Bileti, 25 Kademe Atlama, Özel Kilit Açma)

Shrouded Silah Paketi

Drop Shadow Silah Paketi

Chimera Araç Kaplaması

Tombstone Paketi (sadece ön sipariş)

Battlefield 6 Türkçe mi?

Battlefield serisinde şu ana kadar sadece Battlefield 1'de Türkçe dil desteği yer alıyordu. Her ne kadar Türk oyuncular serinin yeni oyunu Battlefield 6'da da Türkçe dil desteği yer alması için uğraşıyor olsa da şu ana kadar açıklanan diller arasında ne yazık ki Türkçe bulunmuyor.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri

Oyunun önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileck açık beta süreçleri öncesinde sistem gereksinimleri de açıklandı. Günümüzde çıkan oyunların sistem gereksinimleri düşünüldüğünde Battlefield 6 birçok oyuncu tarafından rahatlıkla oynanabilecek gibi görünüyor.

Peki sizin Battlefield 6'dan beklentileriniz neler? Şu ana kadar gördükleriniz beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.