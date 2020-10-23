Yıllar öncesinden bilinse de bugüne dek defalarca yarım kalan yeni Battlestar Galactica filmiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Universal'ın, filmin senaryosunu yeniden yazması için Simon Kinberg ile anlaştığı duyuruldu. Kinberg, filmle ilgili bazı açıklamalar yaparak, bilim kurgu hayranlarını umutlandırdı.

Dünyanın en çok hayrana sahip bilim kurgu eserlerinden bir tanesi olan Battlestar Galactica, yıllar sonra yeniden aramıza dönüyor. Sinema sektörünün önemli temsilcilerinden Universal tarafından üstlenilen projenin senaristliğini ise X-Men filmleriyle gönüllere taht kuran Simon Kinberg yapıyor.

The Hollywood Reporter'da yer alan bir habere göre Universal, Kinberg ile irtibata geçerek aslında bir süredir bilinen filmin senaryosunun baştan yazılmasını istemiş. Bu talebi kabul eden Kinberg'in çalışmalara başladığı ifade ediliyor. The Hollywood Reporter'a konuşan Kinberg, Battlestar Galactica'nın bilim kurgu tarihinin en kutsal eserlerinden bir tanesi olduğunu, kendisini bundan daha fazla heyecanlandıracak bir şeyin olmadığını ifade ediyor. Ünlü senarist, böyle bir görevi üstlenmiş olmanın gururunu yaşadığını söylüyor.

Kinberg, Battlestar Galactica ile ilgili yaptığı açıklamalarla yapımın hayranlarını umutlandırdı. Çünkü bu film için daha öncelerden, Açık Oyunları efsanesinden tanıdığımız Francis Lawrence ile yine X-Men'le ün kazanan Bryan Singer gibi isimlerle anlaşılmıştı. Ancak süreç içerisinde her ne olduysa, proje her seferinde yarıda kaldı. Ancak Kinberg'in kendinden emin açıklamaları, filmin bu kez tamamlanabileceğini gözler önüne seriyor.

Battlestar Galactica, bugüne dek onlarca farklı şekilde karşımıza çıktı. Bu bağlamda bilim kurgu efsanesinin çizgi romanları, dizileri ve önceden çekilmiş filmleri zaten mevcut. Ancak bu yeni filmin neye dayanacağı, şu an için belirsizliğini koruyor. Film, önümüzdeki süreçte daha belirgin hale gelip yeni detaylarla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.