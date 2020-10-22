Yeni The Uncharted filminde Örümcek-Adam rolüyle tanıdığımız Tom Holland başrolde olacak. Genç aktörün Nathan Drake olarak ilk görüntüsü paylaşıldı.

Oyunların sık sık kendilerine beyaz perdede yer bulmalarına alışkınız. Genelde oyunların filmleri, filmlerin de oyunları çok iyi olmasa da serilerin hayranları her zaman için umutlarını koruyor. Beklentilerin yüksek olduğu bir yapım da The Uncharted filmi.

Filmde serinin baş karakteri olan Nathan Drake’i, genç ve yetenekli İngiliz oyuncu Tom Holland’ın canlandıracağını daha önceden öğrenmiştik. Sonunda Tom Holland, kendi Instagram hesabından bir set fotoğrafı paylaştı.

Tom Holland’dan Nathan Drake paylaşımı

Holland’ın paylaştığı görüntüde, filmde Nathan Drake’in nasıl gözükeceğine dair bir fikir ediniyoruz. Daha önce genel olarak filmde ne beklememiz gerektiğini gösteren kareler gördüysek de Holland’ın paylaşımı, oynayacağı role dair en net görsel oldu.

Nathan Drake, The Uncharted serisinde karşımıza elbette ki Holland’dan çok daha yaşlı bir karakter olarak çıkıyordu. Filmde ise karakterin daha genç bir haliyle karşılaşacağız. En azından Tom Holland’ın paylaştığı kareden öyle gözüküyor.

Holland da daha önce rol hakkında konuşurken, kendi canlandıracağı Drake için “karaktere çok genç, taze bir yaklaşım” ifadesini kullanmıştı. Drake’in bu versiyonuyla oyunlarda karşılaşmamıştık. Yapımın konusu açıklanmamış olsa da oyunları oynamış olanlar, orada yaşananların zemininin bu filmde hazırlanmasını bekliyor.

The Uncharted ekibi uyumlu çalışıyor

The Uncharted serisinde karakterlere can veren isimler genel olarak medyaya yansıdığı kadarıyla birbirleri hakkında olumlu düşüncelere sahip. Holland daha önce Wahlberg’ün harika bir Sully olacağını söylemişti. Yakın zamanda da Nathan Drake’i oyunlarda seslendiren Nolan North, Holland hakkında olumlu açıklamalar yapmış ve aktörün “aynadaki bir yansıma gibi” role oturduğunu söylemişti. North, genç aktörün rolde oldukça başarılı olacağını düşündüğünü belirtmişti.

The Uncharted filmi 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek. Tabii bu durum, devam etmekte olan pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması durumunda değişebilecek. Sizce The Uncharted filmi nasıl olacak?