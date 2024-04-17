Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 günlük bayram tatili boyunca elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını açıkladı.

9 günlük bayram tatili geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Birçok vatandaş, tatil boyunca farklı yerleri ziyaret etmesi nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu. Tabii ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayıları sürekli artan elektrikli otomobillerle de yolculuklar yapıldı.

Bugün ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan elektrikli araçlar hakkında önemli bir açıklama geldi. X üzerinden yapılan paylaşıma göre tatil boyunca elektrikli araç şarjında rekor kırıldı.

9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelindeki 17 bin 651 şarj soketinde rekor sayıda işlem yapıldı. 9 gün süren tatilde toplamda 120 bin şarj gerçekleştirildi. Şarj hizmeti sunulan saat sayısının ise 115 bin saat olduğu ifade edildi.

Elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının sayısı hızla artsa da evde şarj konusunda istenilen seviyeye ulaşamadığımızı söyleyebiliriz. Hâlâ birçok şehirdeki elektrikli otomobil sahibi evlerinin otoparklarına şarj üniteleri kuramıyor. Bu konuda iyileştirme yapıldığında daha da rahatlayacağını söylemek mümkün.

2024 yılında şu ana kadar toplamda 14.158 elektrikli araç satışı gerçekleşirken bu otomobillerin pazar payı beklentilerin altında kalarak %6,07 olarak açıklanmıştı.

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller için: