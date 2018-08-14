Otobüs Yolculuklarının Çilesini Hafifletecek 5 Kulaklık

Bayram tatili için hazırlıkların başladığı bu dönemde uzun yolculuklarınızı daha kısa hale getirecek 5 uygun fiyatlı kulaklık önerisinde bulunduk.

Bayram tatili için hazırlıklar başladı. Bu tatilin Ramazan Bayramı tatilinden farklı olarak uzun olması, pek çok kişi için de memleket ziyareti anlamına geliyor. Uzun yolculuklara çıkarak ailelerinin yanına gidip hasret giderecek pek çok insan bunu yaparken rahat bir yolculuk geçirmek istiyor. Uzun yolculukların vazgeçilmezi olan kulaklıkla müzik dinleme ise bayram yolculuğunun en popüler eşyası olmaya devam ediyor.

Bugün, bayramda şehirler arası otobüs yolculukları yapanları gidecekleri yere daha rahat gitmelerini sağlayacak uygun fiyatlı kulaklıkları listeleyeceğiz. Yükselen dolar kurlarıyla yakın zamanda zam alması beklenen bu kulaklıkları, stoklar bitmeden satın almak sizin için uygun olabilir.

JUO’nun bluetooth kulaklığı, diğer kulaklıklardan farklı olarak kendi müzik çalar özelliği ile geliyor. Özel microSD kart girişi sayesinde telefona bağlama gereği duymadan da çalışabilen kulaklık, bu özelliği ile diğer kulaklıklar arasından sıyrılıyor. Bunun dışında bluetooth ile telefonunuza bağlanan kulaklık, özel mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizi de sorunsuzca gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Arkasında bulunan mıknatıslar sayesinde kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız an birleşerek bir kolye görünümüne giren kulaklık, bu sayede kaybolma derdini de ortadan kaldırıyor.

6 saat konuşma ve 4 saat müzik dinleme süresine sahip olan iPiPOO kablosuz kulaklık, mıknatıslı tasarımı sayesinde gün boyu boynunuzda taşımanıza olanak tanır. 1.5 saat içerisinde şarj olabilen kulaklık 100 dB + / -3 dB hassasiyete sahiptir.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı kulaklıklarından olan Piston Fresh Edition, son derece şık bir tasarımla gelmesinin yanında ses performansı ile de son derece kaliteli bir deneyim sunuyor. Kablolu bir kulaklık olan Xiaomi Piston Fresh Edition, 100 dB hassasiyete sahiptir.

45 derece açılı ergonomik bir tasarıma sahip kulaklık, alüminyum kulaklık başlıkları ile son derece sağlam bir üründür. 10 mm sürücüsü sayesinde tiz ve bass sesleri kaliteli bir şekilde verebilen kulaklık, kablo üzerindeki mikrofon ve kontrol butonu sayesinde telefon görüşmeleri yapmanıza olanak tanır.

Xiaomi’nin beğenilen kulaklık serisi Piston’un en uygun fiyatlı modeli olarak lanse edilen Basic Edition, dolaşmayı engelleyen kablo tasarımı ve ergonomik tasarımı ile kullanıcısını memnun etmeyi hedefliyor. 100 dB hassasiyeti sayesinde son derece kaliteli bir müzik deneyimi sunan Piston Basic Edition, uygun fiyatlı kulaklık arayanların en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor.

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