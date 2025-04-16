Kabul edelim, müzik dinlemeyi hepimiz çok seviyoruz. İşe veya okula giderken, spor yaparken veya boş boş otururken müzik dinlemek herkesin yaptığı bir şey. Tabii ki bunun için iyi bir kulaklık da şart. Hele de dışarıdaki gürültüden uzaklaşmak istiyorsak ANC (Aktfi Gürültü Engelleme) özellikli bir kulaklık gerekiyor. Peki alabileceğiniz en iyi ANC kablosuz kulaklıklar neler?
Bu içeriğimizde her bütçeye uygun ANC özellikli kulaklıklara bakıyoruz. Uygun fiyattan biraz daha pahalı olanlara kadar her türden Bluetooth kulaklığa yer verdik. Eğer yeni bir kulaklık arayışındaysanız aşağıdaki listeye göz atmanızı tavisye ederiz.
NOT: Ürünlerin fiyatlarında mazağa kaynaklı değişiklikler olabileceği için fiyatları eklemedik.
Her bütçeye uygun kablosuz ANC kulaklık önerileri
- Apple AirPods Pro 2
- Apple AirPods 4 (ANC)
- Samsung Galaxy Buds3 Pro
- Samsung Galaxy Buds FE
- Anker Soundcore Q21i
- JBL Tune Flex
- Sennheiser Momentum 4
- Redmi Buds 6 Pro
- Huawei FreeBuds Pro 3
- Anker Soundcore Liberty 4 NC TWS
Apple AirPods Pro 2
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- H1 çip
- 5 saate kadar dinleme, 3 saate kadar konuşma
- Kutuyla birlikte 24 saate kadar dinleme, 18 saate kadar konuşma
- Bluetooth 5.0
- Uzamsal ses
- IPX4 dayanıklılık
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Apple AirPods 4 (ANC)
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- H2 çip
- ANC açıkken 4 saate kadar dinleme, kapalıyken 5 saate kadar dinleme, 4,5 saat konuşma süresi
- Kutuyla birlikte ANC açıken 20 saate kadar dinleme, kapalıyken 30 saate kadar dinleme
- Bluetooth 5.3
- Uzamsal ses
- IP54 dayanıklılık
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Buds3 Pro
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- ANC açıkken 6 saate kadar, kapalıyken 7 saate kadar pil ömrü
- Kutuyla birlikte ANC açıkken 26 saat pil ömrü, kapalıyken 30 saat pil ömrü
- Bluetooth 5.4
- IP57 suya ve toza dayanıklılık
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Buds FE
- Aktif gürültü engelleme (ANC)
- ANC açıkken 6 saate kadar, kapalıyken 8,5 saate kadar pil ömrü
- Kutuyla birlikte ANC açıkken 21 saat, kapalıyken 30 saat pil ömrü
- Bluetooth 5.2
- IPX2 dayanıklılık
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Anker Soundcore Q21i
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- Yoğun kullanımda 40 saat, normal kullanımda 60 saat pil ömrü
- Bluetooth 5.2
- Dinamik sürücü
JBL Tune Flex
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- 8 saat pil ömrü
- Kutuyla birlikte 24 saate çıkan pil ömrü
- IPX4 dayanıklılık
- Bluetooth 5.3
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Sennheiser Momentum 4
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- 60 saate varan pil ömrü
- Bluetooth 5.2
- Özelleştirilmiş ses
- Şeffaflık modu
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Redmi Buds 6 Pro
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- Bluetooth 5.3
- 9,5 saat pil ömrü
- Kutuyla birlikte 36 saat pil ömrü
- IP54 suya ve toza dayanıklılık
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Huawei FreeBuds Pro 3
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- 6,5 saate kadar pil ömrü
- Kutuyla birlikte 31 saate kadar pil ömrü
- IP54 dayanıklılık
- Bluetooth 5.2
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Anker Soundcore Liberty 4 NC TWS
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- 10 saate kadar pil ömrü
- Kutuyla birlikte 50 saate çıkan pil ömrü
- Bluetooth 5.3
- IPX4 dayanıklılık
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.