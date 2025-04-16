ANC özellikli bir kulaklık mı satın almak istiyorsunuz? Doğru yere geldiniz. Bu içeriğimizde her bütçeye uygun ANC kulaklıklara göz atıyoruz.

Kabul edelim, müzik dinlemeyi hepimiz çok seviyoruz. İşe veya okula giderken, spor yaparken veya boş boş otururken müzik dinlemek herkesin yaptığı bir şey. Tabii ki bunun için iyi bir kulaklık da şart. Hele de dışarıdaki gürültüden uzaklaşmak istiyorsak ANC (Aktfi Gürültü Engelleme) özellikli bir kulaklık gerekiyor. Peki alabileceğiniz en iyi ANC kablosuz kulaklıklar neler?

Bu içeriğimizde her bütçeye uygun ANC özellikli kulaklıklara bakıyoruz. Uygun fiyattan biraz daha pahalı olanlara kadar her türden Bluetooth kulaklığa yer verdik. Eğer yeni bir kulaklık arayışındaysanız aşağıdaki listeye göz atmanızı tavisye ederiz.

NOT: Ürünlerin fiyatlarında mazağa kaynaklı değişiklikler olabileceği için fiyatları eklemedik.

Her bütçeye uygun kablosuz ANC kulaklık önerileri

Apple AirPods Pro 2

Apple AirPods 4 (ANC)

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Samsung Galaxy Buds FE

Anker Soundcore Q21i

JBL Tune Flex

Sennheiser Momentum 4

Redmi Buds 6 Pro

Huawei FreeBuds Pro 3

Anker Soundcore Liberty 4 NC TWS

Apple AirPods Pro 2

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

H1 çip

5 saate kadar dinleme, 3 saate kadar konuşma

Kutuyla birlikte 24 saate kadar dinleme, 18 saate kadar konuşma

Bluetooth 5.0

Uzamsal ses

IPX4 dayanıklılık

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Apple AirPods 4 (ANC)

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

H2 çip

ANC açıkken 4 saate kadar dinleme, kapalıyken 5 saate kadar dinleme, 4,5 saat konuşma süresi

Kutuyla birlikte ANC açıken 20 saate kadar dinleme, kapalıyken 30 saate kadar dinleme

Bluetooth 5.3

Uzamsal ses

IP54 dayanıklılık

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

ANC açıkken 6 saate kadar, kapalıyken 7 saate kadar pil ömrü

Kutuyla birlikte ANC açıkken 26 saat pil ömrü, kapalıyken 30 saat pil ömrü

Bluetooth 5.4

IP57 suya ve toza dayanıklılık

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds FE

Aktif gürültü engelleme (ANC)

ANC açıkken 6 saate kadar, kapalıyken 8,5 saate kadar pil ömrü

Kutuyla birlikte ANC açıkken 21 saat, kapalıyken 30 saat pil ömrü

Bluetooth 5.2

IPX2 dayanıklılık

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Anker Soundcore Q21i

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Yoğun kullanımda 40 saat, normal kullanımda 60 saat pil ömrü

Bluetooth 5.2

Dinamik sürücü

JBL Tune Flex

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

8 saat pil ömrü

Kutuyla birlikte 24 saate çıkan pil ömrü

IPX4 dayanıklılık

Bluetooth 5.3

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sennheiser Momentum 4

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

60 saate varan pil ömrü

Bluetooth 5.2

Özelleştirilmiş ses

Şeffaflık modu

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Redmi Buds 6 Pro

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Bluetooth 5.3

9,5 saat pil ömrü

Kutuyla birlikte 36 saat pil ömrü

IP54 suya ve toza dayanıklılık

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Huawei FreeBuds Pro 3

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

6,5 saate kadar pil ömrü

Kutuyla birlikte 31 saate kadar pil ömrü

IP54 dayanıklılık

Bluetooth 5.2

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Anker Soundcore Liberty 4 NC TWS

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

10 saate kadar pil ömrü

Kutuyla birlikte 50 saate çıkan pil ömrü

Bluetooth 5.3

IPX4 dayanıklılık

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.