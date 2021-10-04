Bazı Cihazların Güzellik Salonlarında Kullanımı Yasaklandı

Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2017 yılında güzellik salonlarının foto epilasyon cihazlarının kullanımına karşı açtığı davada haklı görüldü. Bundan sonra lazer epilasyon, foto epilasyon gibi işlemler yalnızca dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılacak.

Türkiye'de güzellik merkezlerinin sayısı 100 bini geçmiş durumda. Bu tür yerlerde vücut ve yüz ile ilgili onlarca işlem yapılsa da aralarında en popülerleri lazer ve foto epilasyondu. Dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları, sertifikası olan her güzellik merkezinde yapılabilecek bu işlemin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak güzellik merkezlerine karşı bir dava açmıştı.

2017 yılında açılan bu davada sona gelindi ve Danıştay Onuncu Daire, bahsi geçen cihazların dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılmasına karar verdi. Bu karardan sonra güzellik merkezleri, lazer epilasyon yerine sadece "ağda" yapabilecek.

"Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir"

2017 yılında açılan davada Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, foto epilasyon ve benzeri cihazlarının güzellik merkezinde kullanılmasına karşı şu şikayetlerle dava açmıştı; "Foto epilasyon cihazı, tıbbi cihaz niteliğinde. Bu cihazı uzmanı olmayan kişiler kullanamaz. Bu davayı, anılan cihazları dernek üyelerinin kullanması için açmadık. Toplum sağlığı önemli. Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir. Daha önceki düzenlemeler de iptal edilmişti.”

Danıştay Onuncu Daire'de çoğunluk oyun elde edilmesinin ardından güzellik merkezlerinde sıkı bir denetim başladı. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Ayşe Aydın, kararın ardından şu ifadeleri kullandı; "Bir tek ağda yapabileceğiz. Bu durumda, binlerce işyeri kapanma tehlikesi içinde.”