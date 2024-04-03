Yeni bir bilimsel araştırmaya göre bazı insanlar "saniye başına daha fazla görüntü görebiliyor" ve dolayısı ile daha yüksek görüntü yenilenme hızına herhangi birine göre daha hassaslar.

İrlanda, Dublin'de bulunan Trinity College'dan bilim insanları, yaptıkları çalışmalarda bazı kişilerin saniye başına yeni görsel görme konusunda daha hassas olduklarını ortaya koydu. Sık sık dile getirilen "İnsan gözü zaten 60 FPS'ten fazlasını görmüyor" şehir efsanesinin aksine insan gözünün daha yüksek FPS'e sahip olabildiği de bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Araştırmaya, yaşları 18 ilâ 35 arasında değişen 88 kişi katıldı. İnsanların görsel sinyalleri ayırabilmesini sağlayan "görsel temporal çözünürlük" adlı beyin kısımlarındaki aktiviteyi ölçmek için CFF (Critical Flicker Fusion - Kritik titreşim kaynaşma eşiği) adlı bir sistem kullanıldı. Bu sistemde katılımcılar aslında yanıp sönen bir ışık görüyorlar ancak bu süreç çok hızlı gerçekleştiği için ışık neredeyse hiç sönmüyormuş gibi gözüküyor.

60 FPS efsanesi tekrar tarih oldu

Katılımcıların bir kısmı, ışığın hiç yanıp sönmediğini ifade ederken bir kısmı ise 35'den fazla yenileme tespit etmeyi başardı. Bir kısım katılımcılar ise ışığın FPS'ini 60'tan fazla bulmayı başardı. Bu durumda insan gözünün 60 FPS'ten fazla görebildiğini, bazı kişilerin de daha yüksek ekran yenileme hızlarına ve daha yüksek FPS'e gerçekten de daha hassas olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada öne çıkan bir başka nokta ise kadınlarla erkekler arasında bu alanda ortaya çıkan farkın ihmal edilebilecek kadar düşük olması oldu. Araştırmacılara göre bu konuda bir cinsiyet diğerinden daha iyi değil.

Oyuncu bilgisayarları, konsollar ve oyuncu ekipmanları hâlihazırda 120 FPS'i aşabiliyor. Oyuncu monitörlerinde de ekran yenilnme hızları 540Hz'e kadar gelmiş durumda. Bu cihazlara gelen talep de bir noktada araştırmacıları destekliyor.

Araştırma, Plos One'da yayımlandı.