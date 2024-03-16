PlayStation 5 Pro hakkında ortaya atılan yeni sızıntılar, 4K oyunculuğu standart yapacak bir cihaza işaret ediyor.

2020 yılında karşımıza çıkan PlayStation 5, her ne kadar oldukça güçlü bir konsol olsa da gücünü gösterecek yeterince oyuna sahip olmadığından pek çok kişinin gözünde sınıfta kaldı. Tabii bu, konsolun oldukça yüksek satış sayılarına ulaştığı ve PlayStation 4’ü eski gösterdiği gerçeğini değiştirmiyor.

Sony de bunu bir adım öteye taşıyacak olan PlayStation 5 Pro üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı da bu cihaz hakkında oldukça kilit bilgileri ortaya çıkardı. Sızıntıya göre PlayStation 5 Pro’nun geliştirici kiti, belli başlı stüdyolara çoktan gönderilmiş. Dahası da var.

Oyuna bağlı olarak 60 veya 120 FPS, ışın izleme tarafında 4 kata kadar geliştirme ve dahası…

Moore's Law Is Dead kanalının bir videoda paylaştığı sızıntılara göre PS5 Pro, eylül ayında piyasaya sürülecek. İddia edilen özellikleri, standart PlayStation 5’e burun kıvırmanıza sebep olabilir. Zira 8 çekirdekli Zen 2 işlemci, 18 Gbps hızında olan 16 GB 256 bit bellek, sadece donanım kısmında bile sağlam geliştirmelerin olduğunu gösteriyor.

Makine öğrenimi ve ışın izleme tarafında da seviye atlayan PS5 Pro, 300 TOPS 8-bit kapasiteli bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacak. Teknik detayların yer aldığı bir ekran görüntüsünde yer alan bu verilere göre, 67 teraflop 16-bit veya 33,5 teraflop 32-bit grafik işleme gücüne sahip olacak. PlayStation 5’te bu değer, 10,28 teraflop. Işın izleme tarafında ise 3 (bazı durumlarda 4) kata kadar geliştirme söz konusu.

Sızıntılara göre PS5 Pro ile 8K oyunculuk gerçek olarak başlayacak. Bunun yanında çok sayıda yapımın 4K çözünürlükte 120FPS oynanabilmesi bekleniyor. Ayrıca cihaz, DLSS ve FSR benzeri bir teknoloji olan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) desteğiyle gelecek.

Insider Gaming’den Tom Henderson, PS5 Pro geliştirici kitlerinin geçtiğimiz eylül ayından beri belli birinci parti stüdyoların elinde olduğunu söyledi. Üçüncü parti olanlara ise ocak ayında kitler verilmiş. 2024 sonlarına doğru çıkması beklenen PlayStation 5 Pro hakkındaki bilgiler bu şekilde. Tabii bunların henüz resmî olmadığını, fakat güçlü sızıntılar olduklarını belirtelim. Sizin konsoldan beklentileriniz neler?

Daha önceki söylentilerde PS5 Pro özellikleri şu şekilde gösterilmişti: