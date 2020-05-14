Bazı Kuşların Neden Hızlı Yaşayıp Genç Öldüğü Açıklandı

Sheffield Üniversitesi’nde hayvanların iklim değişikliğine ve bunun sonucunda habitatların bozulmasına nasıl tepki verdiğine dair bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, özellikle kuşlar üzerinde yürüttükleri çalışmada oldukça ilginç sonuçlara vardı.

Kuşlar herkes tarafından sevilen ve özgürlük simgesi olarak kabul edilen, uçabilme özellikleri sebebiyle kimi zaman kıskanılan konumda yer alan canlılardır. Bazı kuşlarsa hızlı yaşamlarına rağmen ömürlerinin kısa olmasıyla bilinir. İngiltere’nin saygın üniversitelerinden Sheffield Üniversitesi’nden bir dizi bilim insanı, bu konuya kafa yorarak durumun nedenlerine dair birtakım sonuçlar ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre kuş türlerinin olgunlaşmasındaki etkenler boyut, güvenlik ve ebeveyn olma durumu olarak sıralandı.

Bilim insanlarından oluşan ekip, döllenmiş bir yumurtadan bağımsız bir yetişkin olmaya kadar geçen süre boyunca neden çok fazla çeşitlilik olduğunu anlamak amacıyla binlerce kuş türünü inceleme altına aldı. Nature Communications isimli dergide yayınlanan çalışma, varyasyonun açıklanması için evrimsel tarihin ve beden büyüklüğünün yanında yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin önemini dikkate alan ilk çalışma olmasıyla dikkat çekti.

Güvenli ortamdaki kuşların gelişimi uzun sürüyor:

Uzmanlar, çalışma sonucunda 'hızlı yaşa genç öl' stratejisine sahip olan kuş türlerinin diğer türlere kıyasla daha hızlı geliştiğini ve kısa sürede üretebilecekleri en fazla yavruyu ürettiklerini keşfetti. Aynı zamanda çalışma, daha az yırtıcı olan ve daha güvenli ortamlarda yaşayıp üreyen kuşların gelişmelerinin daha uzun sürdüğünü gösterdi. Ayrıca araştırma, göçmen kuşların bilinenden çok daha hızlı geliştiğini ortaya çıkarırken büyük kuşların gelişiminin daha uzun sürdüğünü kanıtladı.

Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan ekip, kuşlar üzerinde yapılan söz konusu çalışmanın diğer türler için de geçerli olan önemli olabilecek faktörler hakkında ipuçları taşıdığını söyledi. Bir sonraki adımda aynı tarzda bir araştırmanın böceklerden balıklara ve hatta memelilere kadar genişletilip türler arasındaki temel farklılıkları şekillendiren faktörler hakkında daha geniş fikir edinmek için önemli olacağını vurgulayan uzmanlar, böylece gelecek yeni çalışmalar için de yeşil ışık yakmış oldu.