Bazı Mikroorganizmalar Mars'ta Geçici Olarak Yaşayabilir

NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin ortak çalışmasına göre siyah küf mantarı sporları, Mars'ta geçici olarak hayatta kalabilirler. Dahası, söz konusu sporlar Dünya'ya döndükleri takdirde yaşamaya da devam edebiliyorlar.

“Yaşam” denince çoğumuzun aklına ilk olarak insan, hayvan ya da bitki gibi karmaşık organizmalar geliyor olsa da mantarlar ve mikroorganizmalar da “yaşam” kelimesinin içinde yer alıyor. Dolayısı ile bir gezegende bu canlıların var olması da o gezegende “yaşam olduğu” anlamına geliyor.

NASA ve Alman Havacılık Merkezi’nden bilim insanları, 2019’da MARSBOx projesinin bir parçası olarak stratosfere mantar ve bakteri fırlatmıştı. Atmosferin 12-50 kilometre yükseklikteki bölümü olan stratosfer, Mars atmosferi ile son derece benzer şartlara sahip olduğundan mikroorganizmaların Mars’ta hayatta kalıp kalamayacağını öğrenebilmek adına muhteşem bir deney sahasıdır.

NASA, mikroorganizmaların Mars'a ya da Ay'a götürülmesini istemiyor

Söz konusu deneyle ilgili olarak bugün yayınlanan bir makaleye göre siyah küf sporları, stratosferin ekstrem koşullarında hayatta kalmayı başardılar. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu mikroorganizmalar Mars’ta sadece geçici olarak hayatta kalabilirler ancak Dünya’ya döndükleri takdirde yeniden hayata dönmeleri mümkün.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nden Katharina Siems’e göre deney, insanlı Mars görevleri için büyük önem taşıyor. Siems, mikroorganizmaların Mars’ta nasıl hayatta kalabileceğini bilmenin, Mars’a gidecek astronotları tehdit eden risklere çözüm oluşturabilmek için önemli olduğunu ifade ediyor. Yine Siems’e göre bu canlılar, Mars’ta Dünya’dan bağımsız bir şekilde gıda ve malzeme üretebilmenin anahtarı olabilir.

Geçtiğimiz yıl politikasını güncelleyen NASA, Ay ve Mars’ı insan kirliliğinden korumaya yönelik taahhütte bulunmuştu. NASA, mikroorganizmaların tepkilerini bilmeden Dünya’dan diğer gezegenlere götürülmemesini istiyor. Zira NASA’ya göre mikroorganizmaların Ay’a, Mars’a ya da farklı bir gök cismine götürülmesi, Dünya dışı yaşam arayışı çalışmalarında yanıltıcı olabilir.