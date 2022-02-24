Bazı Ürünlerin İthalatında İlave Gümrük Vergisi Kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 5207 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken bir karar yer aldı. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak. Kararın nedeni ise özellikle de COVID-19 kaynaklı hammadde kıtlığı. Hükümet bu hamleyle hem yerli sanayiyi korumaya çalışacak hem de tarım sektöründe yaşanabilecek olumsuzlukları engellemeye çalışacak gibi görünüyor.

Bazı ürünlere de ilave gümrük vergisi geldi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, daha önceki dönemlerde ilave gümrük vergisinin kaldırıldığı bazı ürünleri uygulama dışı bıraktı. Söz konusu ürünler için bundan sonra ilave gümrük vergisi ödenecek.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı, ürünlerin ismini açıkça belirtmiyor. Bunun yerine gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) kodları kullanılıyor. Eğer sektör içerisindeyseniz ve hangi ürünlerde ilave gümrük vergilerinin kaldırıldığını merak ediyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanarak 5207 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşabilir, sayfalar dolusu listeyi görüntüleyebilirsiniz.