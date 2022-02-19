Yeni Binalarda Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılacak

Önümüzdeki yıllarda yapılacak olan binalar ile ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni yapılan binalarda enerjiden tasarruf eden ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması zorunlu hale getirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmelik ile birlikte, normal binalara kıyasla daha fazla enerji verimliliği sağlayan ve buna ek olarak kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş yapılacağı belirtildi. Enerji tasarruflu bina konseptine geçişin kademeli bir şekilde zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Yönetmeliğe göre tasarlanmayan binalara ruhsat düzenlenmeyecek

Yeni yönetmelikte belirtildiği üzere 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden fazla olan bütün binalar artık enerji performansı en az ‘B’ sınıfı olacak şekilde yapılacak. Buna ek olarak bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5’lik bir kısmının güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi ve ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi zorunlu hale gelecek.

Buna göre bu binalardaki hala daha ‘C’ sınıfı olan asgari enerji performansının ‘B’ sınıfına çıkarılmasıyla ise ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemelerinin kalınlıkları en az iki santimetre olmak üzere artırılacak. Bu değişiklik sonrasında asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkarılmak üzere yeniden düzenlenecek. Öte yandan yapılarda kullanılan pencerelerin ısı yalıtım değerleri de daha iyi hale getirilecek.

Yönetmeliğe göre tasarlanmayan binaların projelerine ise, 1 Ocak 2023’ten itibaren ruhsat düzenlenmeyecek.