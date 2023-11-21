İngiliz BBC, 2023 yılının ilham kaynağı ve etkili 100 kadınını belirledi. Listede Türk bilim insanı Canan Dağdeviren de yer aldı.

2023 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yılın isimleri de belli olmaya başlıyor. BBC de yılın ilham kaynağı ve etkili 100 kadınını belirledi. Listede iklim öncüleri, kültür ve eğitim alanlarından isimler, eğlence ve spor dünyasından kadınlar, siyasiler, hak savunucuları ve bilim, sağlık, teknoloji alanında dikkat çeken kişiler yer aldı. Bu kişiler arasında sinema oyuncusu America Ferrera, eski ABD First Lady'si Michelle Obama, İngiliz vekil Dehenna Davison gibi isimler yer aldı.

BBC listeyi oluştururken herhangi bir sıralama yapmadı. Listenin tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Canan Dağdeviren ne yapmıştı?

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de doçent olarak görev yapan Canan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisine yardımcı olan bir 'elektronik sütyen' icat etmişti. Dağdeviren'i bu konu üzerinde çalışmaya yönlendiren olay ise teyzesinin vefatı oldu. Bilim insanının teyzesi, düzenli tarama yaptırmasına rağmen 49 yaşında geç evre meme kanseri teşhisiyle tedaviye başlamış ancak 6 ay sonra vefat etmişti.

Canan Dağdeviren, teyzesinin başucunda beklediği süreçte icadının kaba çizimlerini tamamladı. Sutyen içine yerleştirilebilecek ve yüksek meme kanseri riski taşıyan bireylerin daha sık taranabilmesini sağlayacak cihaz böylece ortaya çıkmış oldu. Dağdeviren'in geliştirdiği teknolojinin milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceği belirtiliyor.

Dağdeviren'in çalışmasının detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz: