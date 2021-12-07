BBC, Yılın En Etkili 100 Kadınını Seçti: Listede 2 Türk Var

Her yıl yılın en etkili ve ilham verici 100 kadınını seçen BBC, 2021 yılının listesini yayımladı ve listede 2 Türk isme yer verdi. BBC’nin listesinde Bill Gates’in eski eşi de yer aldı.

Her yıl yılın en etkili ve ilham verici 100 kadınını seçen BBC, 2021 yılının listesini bugün yayınladı. BBC 100 Women 2021 listesi, bu yıl toplumu, kültürü ve dünyayı yeniden meydana getirmekte rol oynayan kadınlara odaklandı. Bu yılın 100 kadınının yarısı Afgan kadınlardan oluştu. Bu yılki liste, özellikle hayatlarına sil baştan başlamak zorunda kalan Afgan kadınların cesaretine ve başarılarına adandı. Listede Bill Gates’in eski eşi Melinda Gates de yer aldı.

Bunun yanı sıra bu yılın 100 kadını içinde iki Türk isim de yer aldı. Kitapları dünya çapında satan başarılı yazar Elif Şafak ve Paralimpik Oyunları’nda en çok skor üretmeyi başaran Türk golbol oyuncusu Sevda Altunoluk, listede yer buldu. Listenin tamamıysa şu şekildeydi:

BBC 100 Kadın 2021 listesi:

Listeye ulaşmak ve her bir kadın hakkında daha fazla detay öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.