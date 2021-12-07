BBC, Yılın En Etkili 100 Kadınını Seçti: Listede 2 Türk Var

Her yıl yılın en etkili ve ilham verici 100 kadınını seçen BBC, 2021 yılının listesini bugün yayınladı. BBC 100 Women 2021 listesi, bu yıl toplumu, kültürü ve dünyayı yeniden meydana getirmekte rol oynayan kadınlara odaklandı. Bu yılın 100 kadınının yarısı Afgan kadınlardan oluştu. Bu yılki liste, özellikle hayatlarına sil baştan başlamak zorunda kalan Afgan kadınların cesaretine ve başarılarına adandı. Listede Bill Gates’in eski eşi Melinda Gates de yer aldı.
Bunun yanı sıra bu yılın 100 kadını içinde iki Türk isim de yer aldı. Kitapları dünya çapında satan başarılı yazar Elif Şafak ve Paralimpik Oyunları’nda en çok skor üretmeyi başaran Türk golbol oyuncusu Sevda Altunoluk, listede yer buldu. Listenin tamamıysa şu şekildeydi:
BBC 100 Kadın 2021 listesi:
Listeye ulaşmak ve her bir kadın hakkında daha fazla detay öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Lima Aafshid (Afghanistan) - Şair
- Halima Aden (Kenya) – Yardımsever ve eski model
- Oluyemi Adetiba-Orija (Nijerya) – Headfort Foundation kurucusu
- Muqadasa Ahmadzai (Afganistan) – Sosyal ve politik aktivist
- Rada Akbar (Afganistan) - Sanatçı
- Abia Akram (Pakistan) – Engelli hakları savunucusu
- Leena Alam (Afganistan) - Oyuncu
- Dr Alema (Afganistan) – Filozof ve eylemci
- Sevda Altunoluk (Türkiye) – Profesyonel golbol oyuncusu
- Wahida Amiri (Afganistan) – Kütüphaneci ve protestocu
- Mónica Araya (Kosta Rika) – 0 emisyon ulaşım savunucusu
- Natasha Asghar (Birleşik Krallık) – Galler Parlamentosu üyesi
- Zuhal Atmar (Afganistan) - Girişimci
- Marcelina Bautista (Meksika) – Birlik lideri
- Crystal Bayat (Afganistan) - Aktivist
- Razia Barakzai (Afganistan) - Protestocu
- Nilofar Bayat (Afganistan) – Tekerlekli sandalye basketbolu oyuncusu
- Jos Boys (Birleşik Krallık) - Mimar
- Catherine Corless (İrlanda) – Yerel tarihçi
- Faiza Darkhani (Afganistan) - Çevreci
- Azmina Dhrodia (Kanada) – Güvenlik politikası lideri
- Pashtana Durrani (Afganistan) - Öğretmen
- Najla Elmangoush (Birleşik Krallık) – Libya Dışişleri Bakanı
- Shila Ensandost (Afganistan) - Öğretmen
- Saeeda Etebari (Afganistan) – Mücevher tasarımcısı
- Sahar Fetrat (Afganistan) – Feminist aktivist
- Melinda French Gates (ABD) – Hayırsever ve iş kadını
- Fatima Gailani (Afganistan) – Barış müzakerecisi
- Carolina García (Arjantin) - Yönetmen
- Saghi Ghahraman (İran) - Şair
- Ghawgha (Afganistan) - Müzisyen
- Angela Ghayour (Afganistan) - Öğretmen
- Jamila Gordon (Somali) – Lumachain kurucusu
- Najlla Habibyar (Afganistan) - Girişimci
- Laila Haidari (Pakistan) – Mother Camp kurucusu
- Zarlasht Halaimzai (Afganistan) – Refugee Trauma Initiative kurucusu
- Shamsia Hassani (İran) – Sokak sanatçısı
- Nasrin Husseini (Afganistan) - Veteriner
- Momena Ibrahimi (Afganistan) - Polis
- Mugdha Kalra (Hindistan) – Not That Different kurucusu
- Freshta Karim (Afganistan) – Charmaghz mobil kütüphane kurucusu
- Amena Karimyan (Afganistan) - Astronom
- Aliya Kazimy (Afganistan) - Eğitimci
- Baroness Helena Kennedy QC (Birleşik Krallık) - Yönetici
- Hoda Khamosh (İran) – Adet kampanyacısı
- Mia Krisna Pratiwi (Endonezya) - Çevreci
- Heidi J Larson (ABD) - Yönetici
- Iman Le Caire (Mısır) – Trans Asylias kurucusu
- Sevidzem Ernestine Leikeki (Kamerun) – İklim aktivisti
- Elisa Loncón Antileo (Şili) – Constitutional Convention Başkanı
- Chloé Lopes Gomes (Fransa) – Bale dansçısı
- Mahera (Afganistan) - Doktor
- Maral (Afganistan) - Kampanyacı
- Masouma (Afganistan) – Kamu savcısı
- Fiamē Naomi Mata’afa (Samoa) - Başbakan
- Salima Mazari (İran) - Politikacı
- Depelsha Thomas McGruder (ABD) – Moms of Black Boys Utd. kurucusu
- Mulu Mefsin (Etiyopya) - Hemşire
- Mohadese Mirzaee (Afganistan) - Pilot
- Fahima Mirzaie (Afganistan) – Semazen dansçı
- Tlaleng Mofokeng (Güney Afrika) – BM sağlık hakkı raportörü
- Tanya Muzinda (Zimbabwe) – Motocross sporcusu
- Chimamanda Ngozi Adichie (Nijerya) - Yazar
- Lynn Ngugi (Kenya) - Gazeteci
- Amanda Nguyễn (ABD) – Sosyal girişimci
- Basira Paigham (Afganistan) – Cinsiyet-azınlıklar aktivisti
- Natalia Pasternak Taschner (Brezilya) - Mikrobiyolojist
- Monica Paulus (Papua Yeni Gine) – Şiddete karşı kampanya yürütücüsü
- Rehana Popal (Afganistan) - Avukat
- Manjula Pradeep (Hindistan) – İnsan hakları aktivisti
- Razma (Afganistan) - Müzisyen
- Rohila (Afganistan) - Öğrenci
- Alba Rueda (Arjantin) – Trans aktivist
- Ruksana (Afganistan) – Cerrah
- Halima Sadaf Karimi (Afganistan) – Politikacı
- Roya Sadat (Afganistan) – Film yapımcısı
- Shogufa Safi (Afganistan) – Orkestra şefi
- Sahar (Afganistan) – Futbol oyuncusu
- Soma Sara (Birleşik Krallık) – Everyone’s Invited kurucusu
- Mahbouba Seraj (Afganistan) – Kadın hakları aktivisti
- Elif Şafak (Türkiye) - Yazar
- Anisa Shaheed (Afganistan) - Gazeteci
- Mina Smallman (Birleşik Krallık) - Rahibe
- Barbara Smolińska (Polonya) – Reborn Sugar Babies kurucusu
- Ein Soe May (Myanmar) – Demokrasi yanlısı aktivist
- Piper Stege Nelson (ABD) - Yönetici
- Fatima Sultani (Afganistan) - Dağcı
- Adelaide Lala Tam (Çin) - Tasarımcı
- Sister Ann Rose Nu Tawng (Myanmar) – Katolik Rahibe
- Emma Theofelus (Namibya) - Politikacı
- Sara Wahedi (Afganistan) – Ehtesab kurucusu
- Vera Wang (ABD) – Moda tasarımcısı
- Nanfu Wang (Çin) – Film yapımcısı
- Roshanak Wardak (Afganistan) – Kadın doğum uzmanı
- Ming-Na Wen (Makao) - Oyuncu
- Rebel Wilson (Avustralya) - Oyuncu
- Benafsha Yaqoobi (Afganistan) – Engelli hakları savunucusu
- Malala Yousafzai (Pakistan) – Malala Fun kurucu ortağı
- Yuma (Türkmenistan) - Psikoterapist
- Zala Zazai (Afganistan) - Polis