Pokémon Geliştiricilerinin Yeni Oyunu Beast of Reincarnation'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Pokémon serisinin geliştiricileri Game Freak'in çok daha farklı bir türe ve evrene sahip yeni oyunu Beast of Reincarnation'a dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Pokémon serisinin efsanevi geliştiricisi Game Freak’in konfor alanından çıkarak karanlık ve teknik bir dünyaya adım attığı Beast of Reincarnation, oyun dünyasında uzun süredir beklenen o taze kanı temsil ediyor. Renkli ve sevimli canavarların yerini, yozlaşmış bir doğanın ve kıyamet sonrası Japonya’nın aldığı bu yapım, oyunculara sadece bir aksiyon oyunu değil, aynı zamanda "insan olmanın" ve "sadakatin" sorgulandığı derin bir bağ sunmayı vaat ediyor.

Emma ve sadık köpeği Koo’nun, tekinsiz ormanlar ve şekil değiştiren arazilerle dolu bu dünyadaki hayatta kalma mücadelesi, şimdiden 2026’nın en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday.

Beast of Reincarnation fragmanı

Beast of Reincarnation konusu

Oyun, "Blight" (Yozlaşma) adı verilen gizemli bir fenomenin ele geçirdiği kıyamet sonrası bir Japonya’da geçiyor. Ana karakterimiz Emma, bu yozlaşmayı kendi bedenine çekebilen ve bu yüzden toplumdan dışlanmış bir "parya" (outcast). Emma’nın bu zorlu yolculuktaki tek dayanağı ise sadık köpek dostu Koo.

İkili, yozlaşmanın kaynağı olduğu düşünülen ve doğanın dengesini altüst eden "Beast of Reincarnation" (Reenkarnasyon Canavarı) ile yüzleşmek üzere batıya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Hikâye, sadece canavarları kesmek üzerine değil, Emma ve Koo arasındaki bağın güçlenmesi ve bu süreçte ortaya çıkan gizemli güçlerin keşfi üzerine kurulu.

Beast of Reincarnation nasıl bir oyun?

Beast of Reincarnation, geliştiricilerin tabiriyle teknik bir aksiyon RPG oyunudur. Oynanış mekanikleri ise şöyle:

Teknik ve Taktiksel Savaş : Sıradan bir "hack and slash" oyunundan ziyade, zamanlamanın ve "parry" mekaniklerinin kritik olduğu, Soulslike esintileri taşıyan bir dövüş yapısı var.

: Sıradan bir "hack and slash" oyunundan ziyade, zamanlamanın ve "parry" mekaniklerinin kritik olduğu, Soulslike esintileri taşıyan bir dövüş yapısı var. İkili Karakter Kontrolü : Emma ile kılıç kullanırken, aynı anda Koo’ya komutlar vererek düşmanların dikkatini dağıtmanız veya özel saldırılar yapmanız gerekiyor.

: Emma ile kılıç kullanırken, aynı anda Koo’ya komutlar vererek düşmanların dikkatini dağıtmanız veya özel saldırılar yapmanız gerekiyor. Değişen Çevre : Oyun dünyası durağan değil. Yozlaşmış ormanlar aniden şekil değiştirebiliyor, güvenli görünen bir alan bir anda ölümcül bir labirente dönüşebiliyor.

: Oyun dünyası durağan değil. Yozlaşmış ormanlar aniden şekil değiştirebiliyor, güvenli görünen bir alan bir anda ölümcül bir labirente dönüşebiliyor. Keşif: Yarı açık dünya yapısında, kaynak toplama ve çevresel bulmacaları çözme üzerine kurulu bir ilerleyiş mevcut.

Beast of Reincarnation çıkış tarihi

Game Freak ve yayıncı Private Division, Beast of Reincarnation'ın çıkış aralığını 2026 Yazı olarak belirledi.

Şu anda tahminler Haziran-Temmuz ayları üzerinde ancak resmî bir açıklama yok.

Beast of Reincarnation hangi platformlarda var?

PC

Xbox Series X/S

PlayStation 5

Ayrıca oyunun Xbox Game Pass kütüphanesine ilk gündenekleneceği de doğrulanmış durumda.

Beast of Reincarnation fiyatı ne kadar?

Oyunun resmî satış fiyatı henüz açıklanmadı ancak AAA kalitesinde ve yeni nesil bir yapım olduğu göz önüne alındığında, standart güncel oyun fiyatlandırması olan 70$ / 80€ bandında olması bekleniyor. Türkiye fiyatlandırması ise oyunun çıkışına yakın dönemdeki kur ve yerel fiyatlandırma politikalarına göre Steam ve konsol mağazalarında netleşecek.

Beast of Reincarnation sistem gereksinimleri

Oyunun herhangi bir oyun mağazasında sayfası açılmadığından, sistem gereksinimleri de şu anlık belirsiz.

Kuvvetle muhtemel yaz aylarına yakın bir tarihte sistem gereksinimlerini öğrenebileceğiz.