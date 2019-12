The Mandalorian dizisinin küçük kahramanı Bebek Yoda, interneti kasıp kavururken, Sonic the Hedgehog filminin yeni fragmanı Bebek Sonic sürpriziyle hayranların karşısına çıktı.

Heyecanla beklenen Sonic The Hedgehog filmi için Japonya'da yayınlanan bir fragman, sevilen kahramanın bebek versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Sega'nın oyun serisine dayanan Sonic the Hedgehog, şubat ayında vizyona girecek ve kadrosunda James Schwden, Jim Carrey ve Tika Sumpter'ın yanı sıra mavi kirpiyi canlandıran Ben Schwartz gibi isimleri barındırıyor.

Sonic The Hedgehog'un Japonya'da televizyon reklamı olarak yayınlanan yeni fragmanı, hayranlara Bebek Yoda'ya rakip olacak bir maskot verdi. Sonic'in küçük, sanki özür dilermişçesine elinde çiçek tutan sevimli versiyonu, filmi bekleyen hayranlar arasında heyecan yarattı. Filme Bebek Sonic karakteri eklemenin daha önce planlanıp planlanmadığı bilinmiyor. Belki de yapımcılar, pazarlama taktiği olarak Bebek Yoda'nın izinden gidiyor olabilirler. Japonya fragmanına göre Bebek Sonic anahtarlıkları da satışa sunulacak.

Sonic the Hedgehog filmi için tasarlanan posterler ve yayınlanan ilk fragman, hayranlar tarafından tepkiyle karşılansa da karakterin değişen tasarımı yaklaşan film hakkındaki fikirlerini tersine çevirdi. Filmin yapımcıları, hayranların beyaz perdede görmek istedikleri Sonic için geri bildirimler alarak karakterin geleneksel tasarımına bağlı kaldı.

The Lion King ve Sonic the Hedgehog'u geliştiren VFX Stüdyosu MPC Vancouver'ın kapatılma haberlerine rağmen, yaklaşan Sonic the Hedgehog filmi hakkında umutlar hala yüksek. Filmin 90 milyon dolarlık bütçesinin üzerine yeniden tasarım maliyetleri de eklenince fazladan 5 milyon dolar masraf çıkmasına rağmen filmin dağıtımcısı Paramount Pictures, filmin gişede daha büyük başarı yakalamasını bekliyor. Sonic the Hedgehog, 14 Şubat 2020'de vizyona girecek.

İşte Bebek Sonic'in ortaya çıktığı yeni fragman: