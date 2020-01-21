Star Wars Evrenini Sallayan Bebek Yoda'ya Rakip Çıktı

Geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan bir resimdeki Star Wars karakteri, 'Bebek Yoda'ya rakip oldu. Star Wars evreninden Jabba the Hutt'ın bebek hâlinin gösterildiği 'Bebek Jabba' çizimi, sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Disney dizisi The Mandalorian’ın sevilen karakteri ‘Bebek Yoda’yı artık hepimiz biliyoruz. Geldiği ırk hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Yoda’nın soydaşı olan bu karakter, kısa sürede internet ortamında popüler olmuştu. Bu sevimli yeşil yaratık, aradan haftalar geçmesine rağmen hâlâ Star Wars evrenine yabancı insanların bile yüzünü güldüren bir maskot olarak sosyal medyada paylaşılıyor.

Bebek Yoda kadar popüler olmasa da son birkaç gündür internette yeni bir Star Wars karakteri dolaşıyor. Leonardo Viti adındaki bir sanatçı, The Mandalorian dizisinin çıkışından kısa süre sonra çizdiği üç boyutlu resimle Bebek Yoda’ya rakip çıkarmış durumda.

İşte Bebek Jabba çizimi:

Heykeltıraş ve üç boyutlu resim sanatçısı olan Leonardo Viti; Venom ve Thanos çizimlerinden sonra çizdiği ‘Bebek Jabba’ resmiyle gündeme geldi. Jabba the Hutt’ın bebekleştirilmiş hâli, yayınlandıktan haftalar sonra oyuncu Olivia Munn tarafından Instagram’da paylaşılınca gerçek anlamda ün kazandı.

Başka bir ‘Bebek Jabba’ resmi daha çizilmişti:

Kısa süre önce popüler olan ‘Bebek Jabba’ resmi, Jabba the Hutt’ın bebek hâlini gördüğümüz tek resim değildi. Bu resmin ilk kez Instagram’da yayınlandığı zamanlarda başka bir Bebek Jabba resmi daha ortaya çıkmıştı. Sanatçı Seby Menyhei’nin resmi, küçük Star Wars karakterini biraz daha sevimsiz şekilde sunuyordu.

Star Wars çizgi dizisi Clone Wars’ta Jabba the Hutt’ın oğlunu görme şansı yakalamıştık. Dizide yer alan bebek, ‘Bebek Jabba’nın neye benzemesi gerektiğini gösterir nitelikteydi. Buna göre Seby Menyhei’nin çizimi, Star Wars evrenine daha uyumlu görünüyor.

İki resim de Joe Dante’nin korku komedi filmi Gremlins’teki yaratıkların sahip olduğu ‘korkunç/sevimli’ sıfatını hakkıyla taşıyor ancak Leonardo Viti’nin çiziminin küçük kolları, dolgun yanakları ve büyük gözleriyle diğer çizime göre daha çok ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.