Bebeklerde Mide Yanmasına Neden 7 Gıda ve Çözüm Önerileri

Çocuklarda ve bebeklerde mide yanması, düşünülenden çok daha yaygın bir sorundur. Henüz tam olarak gelişmemiş sindirim sistemlerine giren her bir gıda son derece önemlidir ve dikkat edilmesi gerekir. Çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına ne iyi gelir, nelere dikkat etmek gerekir tüm detaylarıyla anlattık.

Yetişkinlerde görülen mide yanması pek çok kişinin alışık olduğu bir durumdur. Çocuklarda ve bebeklerde mide yanması ise sıklıkla görülse bile pek çok ebeveynin aklına kolay kolay gelmez. Ancak aslında ilk akla gelmesi gereken sorun mide yanmasıdır, çünkü çocukların ve bebeklerin sahip olduğu, henüz tam olarak gelişmemiş sindirim sistemi son derece hassas bir yapıya sahiptir.

Peki, çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına ne iyi gelir, hangi gıdalar neden olur? Yetişkin mide yanması nedenleri ile benzerlik göstermekle beraber elbette çok daha hassas olunması gereken noktalar vardır. Çözümü için ise evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Ancak sorun uzun süre devam ediyorsa çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına ne iyi gelir sorusunun yanıtı için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

Çocuklarda ve bebeklerde mide yanması belirtileri:

Besleme sırasında sırtın kamburlaşması

Kusma

Göğüs ağrısı

İştahsızlık

Huzursuzluk

Yutkunmada acı hissi

Boğuk ses

Boğaz ağrısı

Öksürme

Hırıltı

Ağız kokusu

Çocuklarda ve bebeklerde görülen mide yanması belirtileri ile yetişkin mide yanması belirtileri benzerlik gösterir. Ancak bu belirtilerin tamamı mide yanması anlamına gelmeyebilir. Bu yüzden neden - sonuç ilişkisi kurmalı ve bu belirtileri gösteren çocuk ve bebeklerin belirti öncesi mide yanmasına neden olacak gıdalardan birini yiyip yemediklerini gözlemlemelisiniz.

Çocukların ve bebeklerin henüz tam olarak olgunlaşmamış sindirim sistemlerine giren gıdaların yanı sıra aşırı kilo ve sigara dumanına maruz kalma da mide yanması sebebidir. Bebeklerde, 3 - 9 yaş arası çocukların %2’sinde ve 10 - 17 yaş arası çocukların %5’inde mide yanması problemi görülüyor.

Çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına neden olacak gıdalar:

Kafeinli içecekler

Kızartılmış gıdalar

Asitli yiyecek ve içecekler

Çikolata

Nane

Turunçgiller

Domates

Kafeinli içecekler:

Canı çekti ya da özendi diye küçük yaşta çocuklara tadına bakması için verilen birkaç yudum kafeinli içecek bile mide yanmasına neden olabilir. Yalnızca kahvede kafein bulunmuyor; çay, hazır soğuk çay, kola, enerji içecekleri de yoğun kafein barındırıyor. Çikolatalı ve kahveli tatlıların da içinde mide yanmasına neden olacak miktarda kafein bulunuyor.

Kızartılmış gıdalar:

İster hazır ister evde kızartılmış olsun, bol yağda kızartılan ve içine yağ çeken tüm gıdalar çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına neden olabilir. Elbette, hazır satılan kızarmış ürünlerin etkisi daha yoğun olacaktır çünkü endüstriyel üretim sürecinde kızarmanın yanı sıra içine farklı katkı maddeleri de eklendiği biliniyor.

Asitli yiyecek ve içecekler:

Asitli içecekler ile mide yanması arasındaki ilişki artık bilinen bir gerçek. Bilinmeyen ise içinde asit barındıran farklı gıdalar. Örneğin; pirinç, sirke, mayalı hamur, mantar, bal, hardal, reçel, meyve suları, süt ürünleri, deniz ürünleri, tavuk, kırmızı et gibi gıdalar da son derece asidiktir. Tüm bu gıdaları tüketmeyi bırakamayacağımıza göre en azından sınırlandırmalıyız.

Çikolata:

Aşırı çikolata tüketiminin içinde bulundurduğu şeker nedeniyle çocuklarda ve bebeklerde aşırı kilo, diyabet gibi sorunlara neden olduğu biliniyor. Ancak içinde bulunan kafein ve asit nedeniyle mide yanması sorunu da oluşturabilir. Çocuklarda ve bebekler mide yanmasının nedeni direkt çikolata olabileceği gibi çikolatanın içinde bulunan farklı gıda maddeleri de sorun yaratabilir.

Nane:

Özellikle taze nanenin sindirim sistemini rahatlatmaktan tutun, cilt güzelleştirmeye kadar onlarca faydalı özelliği var ancak çocuklarda ve bebeklerde ters etki yaratabilir. Asidik ve yakıcı bir yapıya sahip olduğu için nane, yemek borusunda ve midede tahriş yaratabilir. Bu nedenle çocuklarda ve bebeklerde en azından mide yanmasının yoğunluğu geçene kadar nane tüketimini sınırlandırmalısınız.

Turunçgiller:

Narenciye ya da turunçgil olarak bilinen ve içinde portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi meyveler bulunan bitki topluluğunun faydaları saymakla bitmez ancak oldukça yoğun asidik yapıları nedeniyle hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına neden olabilirler. Mide yanmasına karşı turunçgil tüketimini sınırlandırmayı düşünebilirsiniz.

Domates:

Kahvaltıların vazgeçilmezi ve bilinenin aksine bir meyve olan domatesin de çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına neden olduğu biliniyor. Bazı kişilerde kabuksuz olarak tüketildiği zaman mide sorunlarına neden olmuyor. Domatesin etkileri tamamen kişiye özel olduğu için deneme - yanılma yöntemi ile bir soruna neden olup olmadığını kendiniz çözmelisiniz.

Çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına ne iyi gelir?

Çocuklarda ve bebeklerde mide yanması durumu yaşandığından şüphelendiğiniz zaman öncelikle belirtileri gözlemleyin. Daha önce mide yanmasına neden olacak bir gıda yediyse ve belirtiler mide yanmasına uygun görünüyorsa ilk olarak soruna neden olan gıdayı tespit edin ve beslenme düzeninden çıkarın ya da kısıtlayın.

Mide yanmasına karşı çocuklara ve bebeklere büyük porsiyonlar halinde üç öğün değil, küçük porsiyonlar şeklinde gün içine yayarak yemek yedirin. Böylece mide yorulmadan daha rahat asit üretecek ve yediği gıdaları daha kolay sindirerek yanma ya da ekşime yapmayacaktır.

Mide yanmasına ne iyi gelir sorusunun hem yetişkinler hem de çocuklar ve bebekler için diğer bir yanıtı da uykudan en az üç saat önce yemek yemeyi durdurmaktır. Hatta mide yanmasına farklı içecekler neden oluyorsa bu içecekler de içilmemelidir. Su ya da mideyi rahatlatacak farklı içecekler tüketilebilir.

Mide yanmasının ilerleyen safhalarında yaşanan ağza ekşi su gelme durumunda uyku sırasında sorun yaşamamak için bebeğin yatağının baş kısmının altına 6 -8 cm bir blok koyarak yükseltin. Yastığı değil, yatağı yükseltin. Bu sayede mide asidi üretilse bile en azından mideden yukarı çıkarak farklı sorunlar yaratmayacaktır.

Doktorunuza danışarak bebeğinizin ideal kiloda olup olmadığını öğrenin. Aşırı kilo da çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına neden olabilir. Doktorun önerileri doğrultusunda uygulayabileceğiniz bir diyet hem kilo vermesini hem de mide sorunlarını çözmesini sağlayacaktır.

Çocuklarda ve bebeklerde mide yanmasına ne iyi gelir, hangi gıdalar neden olur sorularını yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Eğer şikayet uzun süre devam ediyorsa mutlaka doktorunuza başvurarak onun tavsiyeleri doğrultusunda özel bir beslenme ya da uyuma yöntemi izleyebilirsiniz.