Yemen'de bulunan ve halk arasında 'Cehennem Kuyusu' olarak bilinen Berehut Kuyusu'nun dibine ilk kez inildi. Keşfi yapan Ummanlı araştırmacılar, kuyunun dibinde ölü hayvanlar ve değişik mağara oluşumları keşfetti.

Ummanlı mağara kaşifleri; bazı insanlar tarafından ‘cin hapishanesi’ veya ‘Dünya’yı yerle bir edebilecek bir süper yanardağ’ olduğuna inanılan, Yemen’de bulunan 112 metrelik ‘Cehennem Kuyusu’nun dibine inen ilk insanlar oldu.

Geçen hafta yürütülen bir çalışmada, asıl adı ‘Berehut Kuyusu’ olan obruğun dibinde bazı ölü hayvanlar ve çeşitli mağara oluşumları bulundu.

Kuyunun dibine ilk kez iniliyor

Bölgede hakkında pek çok efsane anlatılan Berehut Kuyusu; yaydığı kötü kokular sebebiyle cehenneme açılan bir kapı olduğuna inanıldığı için halk arasında ‘Cehennem Kuyusu’ olarak bilinmekte. Umman sınırındaki el-Mahra'da bir çölün ortasında bulunan obruğa daha önce de amatör kaşifler inmişti; ancak bu, kuyunun dibine kadar inilen ilk keşif olma özelliğini taşıyor.

Umman Mağara Keşif Ekibi'nden 10 kişilik bir grup, bir makara sistemi kurdu ve içlerinden 8’i, çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla birlikte 30 metre çapındaki daire şeklindeki girişten aşağıya inerek Berehut Kuyusu'nu keşfe çıktı.

Keşfin nihai raporu önümüzdeki haftalarda yayımlanacak

Kuyunun dibine kadar inen ilk insanlar olan Ummanlı araştırmacılar, obrukta yılanlar, kurbağalar, böcekler, ölü hayvanlar, mağara incileri ve dikitler bulunduğunu açıkladı. Live Science'ın haberine göre, mağaranın dibinde bulunan dikitlerden bazılarının 9 metreye kadar ulaştığı aktarıldı. Araştırmacılar ayrıca, obruğun duvarlarındaki deliklerden küçük şelaleler aktığını kaydetti.

Araştırmada yer almayan Jeolog Leslie Melim; dikitlerin ve mağara incilerinin oluşması için lazım olan suyun, bu şelaleler sayesinde sağlanmış olabileceği görüşünde. Ekibin üyelerinden Jeolog Muhammed el-Kindi ise obruktan kaya, toprak, ölü hayvan ve su örnekleri topladıklarını; ancak henüz bu örneklerin analiz edilmediğini paylaştı.

Keşfin nihai raporunun önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor. İşte Cehennem Çukuru'nun dibi: